Los máximos ganadores en la historia de los Juegos Olímpicos de invierno

Para los Juegos Olímpicos de invierno Milán-Cortina 2026, el noruego Johannes Klaebo podría convertirse en el que más medallas de oro ostenta en la historia

Por: Bernardo Ferreira

La noruega Marti Bjoergen, es la deportista con más medallas obtenidas en la historia: 15.AFP

Con sus quince medallas, la noruega Marti Bjoergen, incontestable reina del esquí de fondo en las dos primeras décadas del siglo XXI, tiene el mejor palmarés de la historia de los Juegos Olímpicos de Invierno.

Ocho de esos metales fueron de oro, el mismo número de títulos que consiguieron otros de sus compatriotas, el biatleta Ole Einar Bjoerndalen y otro fondista, Björn Daehlie.

En los Juegos Olímpicos de Milán Cortina (6-22 febrero) pueden ser alcanzados en el palmarés e incluso superados por otro fenómeno noruego, Johannes Klaebo, que entre las ediciones de 2018 y 2022 consiguió siete medallas en el esquí de fondo, cinco de ellas de oro.

Los Juegos Olímpicos de Invierno en Milán-Cortina 2026 se llevarán a cabo del 6 al 22 de febrero.AFP

Los deportistas con mayor número de medallas en los JJOO de Invierno:

1. Marit Bjoergen (NOR / esquí de fondo, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018): 15 medallas (8 oro, 4 plata, 3 bronce)

2. Ole Einar Bjoerndalen (NOR / biatlón, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014): 14 medallas (8 oro, 4 plata, 2 bronce)

3. Ireen Wüst (NED / patinaje de velocidad, 2010, 2014, 2018, 2022): 13 medallas (6 oro, 5 plata, 2 bronce)

4. Björn Daehlie (NOR / esquí de fondo, 1988, 1992, 1994, 1998): 12 medallas (8 oro, 4 plata, 0 bronce)

5. Arianna Fontana (ITA / patinaje short-track, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022): 11 medallas (2 or, 4 argent, 5 bronze) - Todavía en activo

6. Raïssa Smetanina (URSS+CEI / esquí de fondo, 1976, 1980, 1984, 1988, 1992): 10 medallas (4 oro, 5 plata, 1 bronce)

7. Stefania Belmondo (ITA / esquí de fondo, 1988, 1992, 1994, 1998, 2002): 10 medallas (2 oro, 3 plata, 5 bronce)

8. Liubov Iegorova (CEI+RUS / ski de fond, 1992, 1994, 2002): 9 medallas (6 oro, 3 plata, 0 bronce)

9. Claudia Pechstein (GER / patinaje de velocidad, 1992, 1994, 1998, 2002, 2006, 2014, 2018): 9 medallas (5 oro, 2 plata, 2 bronce)

. Johannes Thingnes Boe (NOR / biatlón, 2014, 2018, 2022): 9 medallas (5 oro, 2 plata, 2 bronce)

MilánCortina 2026 es la edición XXV de los Juegos Olímpicos de Invierno.AFP

Los deportistas con más medallas de oro en JJOO de Invierno:

1. Marit Bjoergen (NOR /esquí de fondo, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018): 8 oros

. Ole Einar Bjoerndalen (NOR /biatlón, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014): 8 oros

. Björn Daehlie (NOR /esquí de fondo, 1988, 1992, 1994, 1998): 8 oros

4. Ireen Wüst (NED /patinaje de velocidad, 2010, 2014, 2018, 2022): 6 oros

. Martin Fourcade (FRA /biatlón, 2010, 2014, 2018): 6 oros

. Viktor An (KOR+RUS / patinaje short-track, 2006, 2010, 2014): 6 oros

. Tobias Wendl (GER / luge, 2014, 2018, 2022): 6 oros

. Natalie Geisenberger (GER / luge, 2010, 2014, 2018): 6 oros

. Liubov Iegorova (CEI+RUS / esquí de fondo, 1992, 1994, 2002): 6 oros

. Lidia Skoblikova (URSS / patinaje de velocidad, 1960, 1964): 6 oros

