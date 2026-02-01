Alan Mozo sufre una escandalosa lesión en el Gallos vs. Pachuca que lo dejaría fuera un mes

Alan Mozo cayó en un agujero negro a los 42 minutos del partido ante los Gallos del Querétaro. El defensa tuvo uno de esos lances desafortunados en el futbol que se desprenden después de los forcejeos que concluyen con una mala caída.

En un partido trabado por la indecisión de ambos equipos y la sordidez de las peleas por el balón, Mozo disputaba cerca de la línea final el control frente al jugador de los Gallos Jan Unjanque quien al ser desplazado se fue en el viaje apretando el pie de apoyo de Mozo y haciendo una palanca.

La escena, escalofriante, causó conmoción de inmediato al ver que Mozo no se levantaba y de inmediato se tocaba la pierna que había hecho una flexión. La aparatosa jugada puede concluir en un esguince de segundo grado que alejaría a Mozo al menos un mes de las canchas.

En el Club Pachuca vieron todo con espanto. De inmediato se trasladaron a un hospital en Querétaro para sacar una radiografía, pero mañana se le seguirán haciendo estudios en la Universidad del Futbol y determinar con exactitud un diagnóstico.

Alan Mozo llegó este invierno al Pachuca procedente del Guadalajara donde estuvo los últimos cuatro años de su vida. En el club rojiblanco tuvo momentos destacados y estandares altos, pero también algunos lapsos inequívocos de distracciones, además de que no pudo ganar ningún título con este equipo.

Con apenas tres juegos con el Pachuca, -el debut en la fecha uno ante las Chivas no jugó por estar en la banca-, Alan Mozo iba con el viento a favor. Había completado dos juegos completos y ahora ante el Querétaro arrancó de titular y jugando bien en la defensa derecha, pero la jugada infortunada le cesó la oportunidad se seguir levantando su futbol.

Todo apunta a que Mozo se perderá los cuatro siguientes partidos del torneo, que son ante Juárez, Atlas, Tigres y Mazatlán. La última vez que había caído en desgracia, el jugador se perdió dos meses por una lesión de rodilla, de septiembre a noviembre de 2025.