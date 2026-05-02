Kimi Antonelli, de 19 años, largará en la primera posición en la parilla de salida del Gran Premio de Miami 2026 de la Fórmula Uno, pero tendrá que cuidarse las espaldas de Max Verstappen y Charles Leclerc.

“Ha sido un día increíble, ¡volver a estar en la pole! El inicio del día fue complicado con el Sprint, donde las cosas no salieron como esperábamos. Estoy contento con la Clasificación, aunque me emocioné un poco en la última vuelta de la Q3, pero la primera vuelta fue buena. Para ser sincero, estaba muy nervioso, esperando a que todos terminaran sus vueltas, pero fue suficiente, así que estoy contento”, indicó Kimi Antonelli tras la Qualy, con lo que se resarció de la carrera esprint horas antes, que la ganó Lando Norris.

Kimi Antonelli logró la 'pole position' del GP de Miami 2026 de F1 Reuters

Para el joven de Mercedes, lo ideal sería no perder posiciones este domingo.

Por su parte, Max Verstappen y Charles Leclerc protagonizaron un “agarrón” por la segunda posición. El campeón del mundo aseguró que su auto no ha estado bien en las últimas carreras, pero las mejoras que trajeron en Miami le dieron confianza.

“Así que puedo apretar más y están funcionando. Estar en la primera fila es mucho mejor de lo que esperaba para este fin de semana. Estoy muy contento con nuestra situación: se ve la luz al final del túnel”, dijo el piloto de Red Bull.

Max Verstappen está en la batalla para el GP de Miami 2026 de F1 Reuters

ASÍ QUEDÓ LA PARRILLA DE SALIDA PARA EL GP DE MIAMI 2026 DE F1:

1. Kimi Antonelli.

2. Max Verstappen.

3. Charles Leclerc.

4. Lando Norris.

5. George Russell.

6. Lewis Hamilton.

7. Oscar Piastri.

8. Franco Colapinto.

9. Isack Hadjar.

10. Pierre Gasly.

11. Nico Hulkenberg.

12. Liam Lawson.

13. Oliver Bearman.

14. Carlos Sainz.

15. Esteban Ocon.

16. Alexander Albon.

17. Arvid Lindblad.

18. Fernando Alonso.

19. Lance Stroll.

20. Valtteri Bottas.

21. Sergio ‘Checo’ Pérez.

22. Gabriel Bortoleto.