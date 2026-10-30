GP de México: Max Verstappen y Liam Lawson reciben castigo tras incidente en prácticas

Max Verstappen y Liam Lawson fueron castigados con la pérdida de un lugar en la parrilla de salida del Gran Premio de México de Fórmula 1 por el incidente que tuvieron en la segunda práctica libre.

El holandés y el neozelandés protagonizaron un particular intercambio de lugares durante la sesión de este viernes en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en el que ambos rozaron carrocerías y quedaron con daños en sus respectivos coches.

Verstappen intentó superar a Lawson al llegar a la Curva 12, pero ambos se mantuvieron a la par en casi todo el paso por la zona del estadio.

Fue en la curva 15 cuando el piloto de Racing Bulls, quien venía de completar un giro lanzado, sacó de pista al de Red Bull, quien estaba en una vuelta de preparación. Verstappen respondió con un roce que hizo que Lawson saliera del trazado.

La FIA encontró culpables a ambos, al no acatar instrucciones que se les había dicho con anterioridad.

El comportamiento de ambos pilotos fue considerado inaceptable por los comisarios, especialmente teniendo en cuenta la advertencia que se había formulado durante la reunión de jefes de equipo celebrada ese mismo día”, explica el boletín de la FIA.

“Ambos pilotos reconocieron que sus maniobras fueron innecesarias y «torpes»”.

Los comisarios afirman que este año ya se habían producido incidentes similares entre pilotos durante los entrenamientos, por lo que optaron por endurecer las sanciones.

Esto, se cita, "considerando tanto la advertencia previa comunicada en la reunión de jefes de equipo como los precedentes de otros incidentes con contacto entre monoplazas en entrenamientos libres durante años anteriores".

Adicionalmente, Verstappen y Lawson recibieron un punto de castigo en su licencia, siendo el primero que recibe el holandés y el cuarto del neozelandés en el periodo de un año.

Tras el entrenamiento, Verstappen calificó de "poco inteligente" la actitud de Lawson, pero dejó entrever que el futuro del neozelandés en Racing Bulls, aún a pesar de situarse noveno en el campeonato, no está asegurado.

Quizá no fue una conducta inteligente lo que intentó hacer ahí. Al final del día, eso no cambiará mi fin de semana”, dijo en la zona mixta.

Si yo fuera él, sería más inteligente. En especial si estás peleando por tu asiento, no es una conducta muy inteligente”.

Se recuerda a los competidores que tienen derecho a apelar determinadas decisiones de los comisarios, de conformidad con el artículo 15 del Código Deportivo Internacional de la FIA y el capítulo 5 del Reglamento Judicial y Disciplinario de la FIA, siempre dentro de los plazos establecidos. Las decisiones de los comisarios se adoptan de forma independiente a la FIA y se basan exclusivamente en la normativa pertinente, las directrices aplicables y las pruebas presentadas.