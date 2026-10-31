Borussia Dortmund rescata empate ante Bayern Múnich y arde la pelea por la cima de la Bundesliga

Arde la cima de la Bundesliga. Der Klassiker no defraudó y regaló un gran empate entre Bayern Munich y Borussia Dortmund. En pleno festejo de Harry Kane por el Balón de Oro, los Negriamarillos se metieron al Allianz Arena y de último minuto le arrebataron la victoria a los actuales campeones tras empatar a dos goles con el tanto de Fabio Silva al 89’.

Este partido definía al líder de la Bundesliga. El ganado se iría como líder en solitario de la competencia tras ocho jornadas disputadas. Sin embargo, al igual 2-2, se mantienen empatados en unidades con 18 para cada uno y comparten el liderato de la liga de Alemania.

Bayern dejó ir la victoria ante Borussia Dortmund REUTERS

¿Cómo fue Der Klassiker entre el Bayern Múnich y Borussia Dortmund?

En el inicio de partido, el Bayern buscaba imponerse con el empuje de su localía. Incluso, apenas al minuto 10 tuvieron una acción sumamente peligrosa que casi termina en el 1-0. Tras una serie de rebotes, el balón quedó a la deriva al borde del área y Michael Olise remató de gran manera, pero su intento se estrelló en el poste. Posteriormente, el Borussia contestó con una aproximación al arco rival.

Más adelante, el juego se accidentó notablemente en contra del Bayern. En un lapso de dos minutos, Ismael Saibari y Serge Gnabry cayeron lesionados, por lo que al 31’ se usaron dos ventanas de cambios para darle entrada tanto a Nathaniel Brown como a Josip Stanisic. Así, el juego siguió, pero el momento anímico se volvió en favor de la visita.

Bayern tuvo tres lesionados en el partido REUTERS

Y al minuto 34, los dirigidos por Niko Kovac habían anotado el 0-1, pero al tanto fue anulado por fuera de lugar. Instantes después, el campeón de Alemania finalmente se puso al frente. Al 38’, Konrad Laimer entró al área y en su primer intento no pudo anotar tras la atajada del portero rival, pero en el rebote pudo empujar el balón al fondo de las redes y así convirtió el 1-0 que hizo explotar el Allianz Arena.

Así, el partido se fue con la mínima ventaja para el Bayern al descanso. Y ya en la segunda mitad, el conjunto bávaro intentaba aumentar su ventaja. Sin embargo, quien fue uno de sus héroes antes del inicio del encuentro, terminó por ser uno de los villanos durante este partido tras sus fallas claras de cara al arco rival.

Harry Kane, de héroe a villano ante el Borussia Dortmund

Harry Kane fue homenajeado antes del duelo ante el Borussia Dortmund tras recientemente ganar el Balón de Oro. Sin embargo, este fue uno de sus partidos más complicados desde que llegó al futbol de Alemania. En busca de su gol para redondear su festejo, el delantero inglés se encontró errático frente a la portería contraria en más de tres ocasiones.

Harry Kane con su Balón de Oro REUTERS

Su primera falla fue un penalti al minuto 56, el cual estrelló en el travesaño. Tras esto, Borussia Dortmund anotó el gol del empate al 60’ tras un gran tiro raso a primer poste por parte de Serhou Guirassy. Sin embargo, los locales tomaron la ventaja casi de inmediato con una gran jugada prefabricada.

Desde el tiro de esquina, el cobro fue en corto para Joshua Kimmich, quien centró a segundo poste, sitio donde estaba Harry Kane. El delantero ingles, sin marca y con tiempo, asistió con la cabeza a Dayot Upamecano, quien con el arco abierto puso el 2-1 que le daba otra vez el resultado a favor al Bayern. Sin embargo, los campeones tuvieron más opciones para aumentar su ventaja.

Dos de las más peligrosas fueron desde los pies de Harry Kane; en una ocasión la falló frente a la portería y sin portero tras estrellarla en el poste. Posteriormente, con marca dentro del área, el delantero inglés intentó colocar de más su tiro y se fue desviada por centímetros. Así, al menos ya eran tres jugadas claras que el nuevo Balón de Oro desperdiciaba.

Harry Kane falló un penalti REUTERS

Y quienes no perdonaron fueron los visitantes. Al minuto 89, tras una situación derivada de un tiro de esquina, Fabio Silva anotó el 2-2 con un tiro cruzado desde la esquina del área. Así, Der Klassiker terminó con puntos repartidos y así como iniciaron el encuentro lo terminaron, pues ambos equipos tienen 18 unidades tras ocho partidos y están empatados en la cima de la Bundesliga.