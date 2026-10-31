Javier Aguirre y el amaño del Zaragoza: su hijo revela qué ocurrió

Mikel Aguirre aseguró en una entrevista para Excelsior que Agapito Iglesias, expresidente del Zaragoza FC, arregló el último partido de la temporada 2010-2011 de LaLiga para que los jugadores del Levante se dejaran ganar, algo que Javier Aguirre y el resto de sus dirigidos desconocían.

Durante la temporada 2010-2011, el Zaragoza, dirigido por Javier Aguirre, luchó por no descender y llegó a la última jornada del certamen con la obligación de ganar ante el Levante para mantenerse en la categoría. Aquella tarde, consiguieron los tres puntos al imponerse 2-1 ante los locales.

Años más tarde, Javier Aguirre fue acusado de presunta corrupción deportiva por el amaño del partido entre Zaragoza y Levante, disputado el 21 de mayo de 2011. Pese a que los cargos fueron retirados, el entrenador mexicano fue despedido de la selección de Japón, mientras que Agapito Iglesias fue investigado durante un largo periodo.

El presidente del Zaragoza, a espaldas de mi papá y del resto de los jugadores, decidió juntar un dinero para dárselo a los jugadores del Levante para que se dejaran ganar”, aseguró Mikel Aguirre.

Javier Aguirre en su etapa con el Zaragoza Reuters

Mikel Aguirre también declaró cuáles fueron los detalles del caso, la forma en la que operó Agapito Iglesias y resaltó la inocencia de su padre.

El presidente del Zaragoza habló con los jugadores del Levante, pero nunca lo mencionó con nadie del club. Entonces, llegó el día del partido y le dice a mi papá: ‘Oye, toma este sobre, se lo vas a entregar a tal’, que ni siquiera era alguien del Levante, era otro directivo del Zaragoza y él se lo iba a dar a la gente del Levante”.

A lo que mi papá dijo: ‘No, ¿cómo voy a hacer esto?’… Mi papá ni siquiera vio lo que había en el sobre y ni lo abrió… Al ser su jefe, mi papá hizo lo que le pidió. Dice mi papá que nadie le dijo que el partido estaba comprado”.

Una disputa entre presidentes terminó con el despido de Javier Aguirre en Japón

El caso se destapó en 2014, cuando Javier Aguirre se encontraba al frente de la selección nipona, con la que posteriormente dejó su cargo en medio de la investigación. En palabras de Mikel Aguirre, todo se originó por un enfrentamiento entre Javier Tebas, en aquel entonces presidente de LaLiga, y Agapito Iglesias.

"Javier Tebas es de Huesca, fue directivo del club y nació ahí, y la rivalidad histórica del Huesca es el Zaragoza; y Agapito Iglesias tenía una muy mala relación con él… Desde hace muchos años se traían ganas y, cuando Javier llega a una posición importante, comenzó a investigar cosas de Agapito Iglesias, encontró cosas raras en el partido del Zaragoza y Levante en el 2011 y lo empezó a investigar. Al final, fueron cuatro años de juicio en contra del presidente del Zaragoza”.

Asimismo, declaró que la Federación Japonesa de Futbol comenzó a ponerse nerviosa y que enjuiciaron a Javier Aguirre en el país asiático antes del juicio en España. En ese contexto, resaltó que el presidente creyó en la palabra del mexicano, pero no le convenía que permaneciera en el cargo.

“Le hicieron un juicio en japonés antes de ir al verdadero juicio en España. El presidente le dijo: ‘¿Sabes qué, Javier? Pues yo confío en tu inocencia. Yo creo que la verdad, por cómo me lo estás contando, este señor te jugó chueco y te creo totalmente’... ‘Pero los patrocinadores de la Federación Japonesa se van. Porque, más allá de que seas culpable o inocente, es un caso mediático, y aquí en Japón nos gusta que todo esté muy estructurado. Entonces, en lugar de que se vayan los patrocinadores de la selección, mejor te despido a ti”.

Mikel Aguirre aseguró que su padre fue el único que sufrió repercusiones por el caso