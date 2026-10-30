Max Verstappen elogia a Checo Pérez: “Tiene un gran corazón”

Max Verstappen se deshizo en elogios para Sergio Checo Pérez durante este viernes en el GP de México. Destacó el lado humano del piloto mexicano y su etapa como compañeros en Red Bull. Asimismo, consideró especial que cumpla su GP número 300 en Fórmula 1 con una carrera en su país.

Su etapa juntos en Red Bull estuvo marcada por mostrar una relación poco vista en la categoría, pese a algunos incidentes, como la radio en Brasil 2022; ambos siempre fueron cercanos. Algo que destacó Max Verstappen este viernes en el paddock del GP de México.

Es fantástico. Creo que tuvimos una relación realmente buena cuando éramos compañeros de equipo. Checo también es un tipo muy agradable, tiene un gran corazón y una gran familia”, declaró en una entrevista para Azteca Deportes.

Max Verstappen y 'Checo' Pérez abrazados. Mexsport

Asimismo, no dudó en demostrar su admiración por el mexicano, pues Checo ha construido una de las carreras más longevas en la historia de la Fórmula 1, ya que con esta campaña cumple 15 años en la élite del automovilismo mundial, además de que ya firmó una extensión con Cadillac, que lo convierte en piloto de los estadunidenses hasta 2029.

Para él lo mejor es estar en la F1 y también extenderlo, así que estará en F1 un poco más. Por supuesto, creo que es simplemente hermoso que pueda celebrar sus 300 Grandes Premios aquí, en México”.

Sergio Pérez lucirá un uniforme especial durante el Gran Premio de México 2026 SERGIO BAUTISTA

Checo y Verstappen: una dupla histórica en Red Bull

El mexicano llegó a la escudería de Milton Keynes en 2021. Con el cambio de regulaciones en el fondo plano, se encargó de desarrollar el RB16B, con el que Max Verstappen terminó ganando el Mundial de Pilotos, en una resolución dramática en la última carrera de la temporada, donde Checo Pérez fue pieza clave al retrasar a Lewis Hamilton para reducir el intervalo entre él y su coequipero.

Durante ese periodo, Verstappen conquistó tres campeonatos mundiales de pilotos consecutivos (2021, 2022, 2023 y 2024), mientras que Checo terminó como subcampeón en 2023, convirtiéndose en el primer mexicano en alcanzar esa posición en la historia de la categoría.

Su balance conjunto:

Dos campeonatos de constructores: 2022 y 2023.

Un subcampeonato de pilotos para Checo en 2023.

Cuatro campeonatos de pilotos para Max Verstappen: 2021, 2022, 2023 y 2024.

Primera y segunda posición en el campeonato de pilotos de 2023.

Así, más allá de los resultados que consiguieron juntos en Red Bull, las palabras de Verstappen reflejaron la buena relación que construyó con Checo Pérez durante cuatro temporadas. Ahora, con el mexicano rumbo a una nueva etapa en la Fórmula 1 y la celebración de sus 300 Grandes Premios en casa, el neerlandés recordó con cariño una de las duplas más exitosas de la escudería austriaca.