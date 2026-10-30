Demostración arrolladora de Sindaróv; se corona invicto en Saint Louis

El astro de Uzbekistán, el gran maestro Javokhir Sindárov, de 20 años, ofreció una espléndida demostración de la estrategia, de la táctica y en la exactitud toma de decisiones, así como en la profundidad en el calculo analítico, en el Torneo Clutch Chess Champions Showdown, Saint Louis, con la presencia de otros GMs. Como en el primer día, Sindárov finalizó invicto en la última sesión y acumuló 20 ½ puntos reales para ocupar el primer lugar y llevarse un premio de 168,000 dólares.

Su impresionante exhibición, aunque haya sido en la modalidad de ajedrez rápido, al ritmo de diez minutos con añadido de cinco segundos, manifiesta energía, poder, visión de tablero y un estado de forma que alcanza la excelencia con miras a su inminente desafío por la corona mundial ante el gran maestro indio Gukesh Dommaraju, de 20 años.

Las condiciones agonales en relación con el comparativo de sus actuaciones en los últimos meses favorecen al astro uzbeko en un duelo en que establecerá récord mundial de precocidad. El match como se ha informado con puntualidad se realizará en Ginebra, Suiza del 25 de noviembre al 15 de diciembre, o antes, en un esquema de 14 paridas de ajedrez clásico en que se va a declarar vencedor al primer gladiador que logre 7 ½ puntos.

Sindárov declaró en la clausura que: “La India de Rey que le gané a Nakamura, es de lo mejor que he jugado en mi vida”.

La clasificación general después de la R-3: 1) Javokhir Sindárov, Uzbekistán, (2,747), 8 ½ puntos reales. 2) Praggnanandhaa, Rameshbabu, India (2,730), 19; 3) Fabiano Caruana, Estados Unidos, (2,682), 16 ½; 4) Hikaru Nakamura, Estados Unidos, 12 puntos reales.

Sus resultados por actuación en cada uno de los tres días: 1) Sindárov: (+1,=5,-0), (+1,=3,-2) y R-3 (+3, =3, -0). Total: (+5, =11, -2); recibió un premio económico de 168,000 dólares. 2) Praggnanandhaa: (+1, =2, -3) y (+4,=1, -1), y R-3: (+2, =2, -2). Total: (+7, =5, -6). Premio de 109,000 dólares; 3) Fabiano Caruana, Estados Unidos: (+1,=3,-2), (+1,=4,-1) y R-3: (+2, =2, -2). Total: (+4, =9, -5). Premio de 81,000 dólares: 4) Hikaru Nakamura, Estados Unidos: (+2, =4,-0), (+0, =4, -2) y R-3: (+1, =1, -4). Total: (+3, =9, -6). Premio de 67,000 dólares.

Blancas: Hikaru Nakamura, Estados Unidos, 2,738.

Negras: Javokhir Sindárov, Uzbekistán, 2,747.

India de Rey, Saëmisch, E81.

R–17. Clutch Chess Champions Showdown, Saint Louis

1.d4 Cf6 2.c4 g6 3.Cc3 Ag7 4.e4 d6 5.f3 0–0 6.Ag5 c5 7.d5 a6 8.a4 e6 9.Dd2 exd5 10.cxd5 Te8 11.Cge2 Cbd7 12.Cg3 Dc7 13.Ae2 c4 14.0–0 Tb8 15.Ae3 h5 16.Tfc1 h4 17.Ch1 h3 18.g4 b5 19.axb5 axb5 20.b4 cxb3 21.Cxb5 Dd8 22.Tab1 Ce5 23.Cd4? Axg4 24.fxg4 Cxe4 25.Dd1 b2 26.Tc2 Dh4 27.Af2 Cxf2 28.Cxf2 Tb4 29.Cf3 Txg4+ 30.Rf1 Cxf3 31.Cxg4 Txe2 32.Txe2 Dxg4 33.Tf2 Dg1+ 34.Re2 Cd4+ 35.Re3 Ah6+ 36.Rxd4 Dxf2+ 37.Rc4 Dxh2 38.Rb5 Ac1 0–1.

Blancas: Javokhir Sindárov, Uzbekistán, 2,747.

Negras: Praggnanandhaa, Rameshbabu, India, 2,730.

Defensa Caro Kann, V. del Avance, B12.

R–14, CCCS, Saint Louis, 29–10–2026.

1.e4 c6 2.d4 d5 3.f3 e6 4.Cc3 Ab4 5.Ad2 Cd7 6.Ad3 Ce7 7.e5 c5 8.Cb5 Axd2+ 9.Dxd2 0–0 10.c3 Db6 11.a4 Cc6 12.Ce2 a6 13.Cd6 cxd4 14.cxd4 f6 15.a5 Da7 16.f4 fxe5 17.fxe5 Cdxe5 18.dxe5 Cxe5 19.Cd4 Ad7 20.Ae2 Cc6 21.Cf3 Db8 22.Cc4 dxc4 23.Dxd7 Da7 24.Dxe6+ Rh8 25.Dxc4 Tae8 26.Tf1 Tf6 27.Cg5 Cd4 28.Cf7+ Txf7 29.Dxf7 Txe2+ 30.Rd1 h6 31.Ta4 Dc5 32.Df8+ 1–0.

Blancas: Javokhir Sindárov, Uzbekistán, 2,747.

Negras: Fabiano Caruana, Estados Unidos, 2,682.

Siciliana, V. Rossolimo, B30.

R–15, CCCS, Saint Louis, 29–10–2026.

1.e4 c5 2.Cf3 Cc6 3.Ab5 e6 4.0–0 Cge7 5.Te1 h6 6.Cc3 Cd4 7.Ad3 Cec6 8.Cxd4 cxd4 9.Ce2 Dh4 10.f4 b6 11.a3 g5 12.Tf1 Ab7 13.b4 gxf4 14.Cxf4 h5 15.Ab2 Ad6 16.De1 Dg5 17.Dg3 Dxg3 18.hxg3 h4 19.g4 Re7 20.Ae2 Tag8 21.d3 Th7 22.Ch3 Ae5 23.b5 Cb8 24.a4 a5 25.bxa6 Axa6 26.Tab1 d6 27.Aa1 Cd7 28.Tb4 Tc8 29.Ad1 Ab7 30.Axd4 Axd4+ 31.Txd4 Tg7 32.Tb4 d5 33.exd5 Axd5 34.g5 f6 35.Txh4 fxg5 36.Tb4 Rd6 37.c4 Ac6 38.d4 g4 39.Cf4 e5 40.Ch5 Tg5 41.d5 Txh5 42.dxc6 Rxc6 43.Axg4 Tg5 44.Axd7+ Rxd7 45.Txb6 Re7 46.Tc1 Tg4 47.Tb4 Ta8 48.Ta1 Rd6 49.a5 Rc5 50.Tb5+ Rd4 51.Td5+ Rxc4 52.Txe5 Tg6 53.Ta4+ Rb3 54.Tf4 Rc3 55.Te3+ Rd2 56.Ta3 1–0.