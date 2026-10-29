Checo Pérez: su acuerdo con Cadillac hasta el 2029 debería ser su último contrato
El piloto tapatío ya tiene planificado el fin de su carrera como piloto, pues desea pasar más tiempo de calidad con su familia
Sergio "Checo" Pérez fue confirmado como piloto de Cadillac para el 2029 y tras anunciarse la extensión de su acuerdo con la escudería norteamericana, el piloto tapatío dejó ver con claridad que esta etapa marcará la conclusión de su trayectoria en la máxima categoría del automovilismo deportivo.
A sus 36 años, Pérez reconoció abiertamente que el factor familiar y la exigencia del calendario han sido determinantes para proyectar el desenlace de su carrera. En sus propias palabras sobre si este compromiso representa su firma final, declaró:
"Nunca sabes lo que va a pasar, pero sí lo tengo claro, porque me encanta y es mi pasión y me podría quedar fácilmente 10 años más porque me gusta mucho lo que hago, pero ya llego a una edad y también mis hijos, que es lo principal, van a estar en edades importantes donde quiero pasar mucho más tiempo con ellos, entonces sí tengo claro que estos últimos tres años es mi último contrato".
"Me encantaría quedarme 10 años, ¿no? Pero tampoco tengo más tiempo en mí, en mi carrera, en mi vida, en todo lo que hay que dejar para estar en la Fórmula 1 y por eso he tomado la decisión de hacer este contrato".
¿Por qué decidió renovar con Cadillac?
Más allá del retiro en el horizonte, la decisión de extender su vínculo con el equipo no responde a la búsqueda de resultados inmediatos, sino del reto conceptual que supone estructurar una escudería desde sus cimientos.
Checo rechazó propuestas que le ofrecían mayor estabilidad a corto plazo para enfocarse en un proyecto de construcción a largo plazo, explicando sus motivos: