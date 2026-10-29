Checo Pérez: su acuerdo con Cadillac hasta el 2029 debería ser su último contrato

Sergio "Checo" Pérez fue confirmado como piloto de Cadillac para el 2029 y tras anunciarse la extensión de su acuerdo con la escudería norteamericana, el piloto tapatío dejó ver con claridad que esta etapa marcará la conclusión de su trayectoria en la máxima categoría del automovilismo deportivo.

A sus 36 años, Pérez reconoció abiertamente que el factor familiar y la exigencia del calendario han sido determinantes para proyectar el desenlace de su carrera. En sus propias palabras sobre si este compromiso representa su firma final, declaró:

"Nunca sabes lo que va a pasar, pero sí lo tengo claro, porque me encanta y es mi pasión y me podría quedar fácilmente 10 años más porque me gusta mucho lo que hago, pero ya llego a una edad y también mis hijos, que es lo principal, van a estar en edades importantes donde quiero pasar mucho más tiempo con ellos, entonces sí tengo claro que estos últimos tres años es mi último contrato".

"Me encantaría quedarme 10 años, ¿no? Pero tampoco tengo más tiempo en mí, en mi carrera, en mi vida, en todo lo que hay que dejar para estar en la Fórmula 1 y por eso he tomado la decisión de hacer este contrato".

281026 MRA Show Run Checo PÃ©rezCiudad de MÃ©xico a 28 de Octubre del 2026Paseo de la Reforma Show Run Checo PÃ©rez. Colonia JuÃ¡rez. Foto Mateo Reyes Arellano

¿Por qué decidió renovar con Cadillac?

Más allá del retiro en el horizonte, la decisión de extender su vínculo con el equipo no responde a la búsqueda de resultados inmediatos, sino del reto conceptual que supone estructurar una escudería desde sus cimientos.

Checo rechazó propuestas que le ofrecían mayor estabilidad a corto plazo para enfocarse en un proyecto de construcción a largo plazo, explicando sus motivos:

"Podía ir a otra escudería y quizá tener mejores resultados a corto plazo, pero ¿qué me va a cambiar en mi carrera sumar puntos o tener podios? No tengo la oportunidad de estar en un equipo para pelear por campeonato o victorias, entonces no hay nada más motivante en este momento que crear algo nuevo con una marca tan importante como Cadillac".