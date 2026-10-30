Charles Leclerc domina la Práctica Libre 1 en el arranque del GP de la Ciudad México

Oficialmente ha comenzado el fin de semana de Fórmula 1 en México con el arranque de la Práctica Libre 1 (FP1) en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Las 22 escuderías salieron a pista en punto de las 12:30 horas y Charles Leclerc fue el piloto más rápido de la primera sesión.

El monegasco de Ferrari registró la vuelta más rápida en la primera hora de los monoplazas en pista y con un tiempo de 1:18:128, Leclerc arranca con el pie derecho este fin de semana de actividades en la capital del país.

Sergio Pérez vuelve al AHR

Luego de un año de ausencia, Sergio Pérez vuelve a correr en el Autódromo Hermanos Rodríguez. La participación del mexicano estaba en duda para la FP1 debido a un malestar que presentó por la mañana, sin embargo, ‘Checo’ salió a pista sin inconvenientes.

Pérez registró una diferencia de +2.267 respecto al líder, situándolo en la posición número 18 en esta Práctica Libre 1.

Su compañero Valteri Bottas cedió su asiente al novato Colton Herta, quien terminó en última posición.

Sergio Pérez vuelve al GP de la Ciudad de México, ahora como piloto de Cadillac REUTERS

Mercdes dice presente en la CDMX

A menos de que suceda un accidente inesperado, todo apunta a que Andrea Kimi Antonelli se coronará como campeón de la Fórmula 1 este fin de semana y Mercedes dio muestra de lo que se vislumbra para el día domingo.

Con una diferencia de +0.659 Kimi Antonelli se quedó con la segunda vuelta más rápida de la FP1 este viernes. Mientras tanto el coequipero de Mercedes, George Russell, no salió a pista y cedió su asiento a Frederik Vesti, quien sorprendió y se quedó con la tercera posición.