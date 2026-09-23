Matías Almeyda se queja por no parar la Liga MX durante Fecha FIFA

La Jornada 10 de la Liga MX está por comenzar y algunos entrenadores no están contentos con seguir el torneo local aún con Fecha FIFA, tal es el caso de Matías Almeyda, quien ya se quejó públicamente por la calendarización del Apertura 2026.

En conferencia de prensa previo al duelo entre Monterrey y Atlante, el entrenador argentino no ocultó su inconformidad por tener que afrontar este duelo con bajas importantes para su equipo, dejando claro que lo ideal era para el torneo como se hace prácticamente en todo el mundo.

“El campeonato se debería de haber parado, son para nosotros jugadores muy importantes y así en muchos equipos, pero bueno, está así y no se puede modificar”.

Los Rayados de Almeyda caen a días de enfrentar al América en Leagues Cup. Mexsport

Los convocados de Rayados esta Fecha FIFA

Para esta Fecha FIFA Rayados aportó a dos de sus futbolistas a la convocatoria de la Selección Mexicana los cuales son Víctor Guzmán y Orbelín Pineda. Estos dos futbolistas no estarán presente en la Jornada 10 y reportaran con el equipo una vez termine el parón de selecciones.

La ‘buena’ noticia para Monterrey es que no tiene a jugadores extranjeros que hayan recibido convocatoria, por lo que a diferencias de otros equipos como América y Cruz Azul, Rayados solamente perderá a dos mexicanos.

Monterrey busca meterse a puestos de Liguilla

Luego del gran arranque que tuvo Matías Almeyda en Rayados, el equipo ha ido a menos en las últimas jornadas del campeonato local y actualmente se encuentra en la posición 10 de la tabla, fuera de los puestos de Liguilla.

Es importante señalar que Monterrey tiene un partido pendiente debido al calendario de League Cup.