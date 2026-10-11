Matías Almeyda explota contra reportero en plena conferencia: “No me ensucien”

Luego del empate ante América, el director técnico de Rayados, Matías Almeyda, explotó en plena conferencia de prensa contra un reportero. Luego de un malentendido en una pregunta con Miguel Borja, el estratega argentino señaló que en todo su paso por la Liga MX ha respetado al América, por lo que pidió que “no lo ensucien” con palabras sacadas de contexto.

Previo a este duelo de Jornada 11, Matías Almeyda mencionó que un partido a esta altura no era parámetro. Sin embargo, a Miguel Borja le sacaron la declaración de contexto, algo que terminó en una respuesta desafiante para el ‘Pelado’. Ante esto, Matías no se quedó callado.

Tras este empate a un gol, Almeyda aclaró que no dijo que “América no era parámetro”, sino que se refería más a cuánto quedaba para cerrar el torneo. De igual manera, dejó en claro que en todo momento ha respetado al América y a sus rivales durante su estancia en el futbol mexicano.

No me escuchaste. Previo a eso di el valor que tiene América, su entrenador y jugadores. Cambiaron la pregunta que le hicieron a Borja, se la hicieron con una mala intención. Si algo me caracteriza es que he respetado a cada equipo y no me ensucien. Eso no lo dije yo, la pregunta a Borja fue con mala intención y él respondió. No dije que no fuera parámetro América y puse como ejemplo: cuando ganamos contra Cruz Azul muchos pensaron que era parámetro y al siguiente partido perdimos. Desvirtuaron mi contestación, está bueno que escuchen antes de preguntar”, contestó el argentino.

Matías Almeyda, satisfecho con el empate ante América

Luego de igualar a un gol ante las Águilas en el Estadio Azteca, Matías Almeyda mencionó que fue justo el resultado, pues cada equipo dominó un tiempo del encuentro. Asimismo, mencionó que haber rescatado un punto ante América es positivo debido a la dificultad del rival y las condiciones del encuentro.

No sé si merecía más. Competimos bien, el primer tiempo hicimos un partido inteligente y América tiene un gran plantel, un excelente entrenador y sabíamos que iba a ser difícil. Lo hicimos bien, en líneas generales me quedo conforme, me hubiera gustado llevarme los tres puntos, creo que el punto está bien para los dos”, dijo el estratega.

Hasta el momento, Rayados marcha en 10mo lugar de la Tabla General, fuera de puestos de Liguilla. Sin embargo, Matías mencionó que aún no se puede hacer un análisis, pues falta la parte más importante del torneo y aún tienen opciones de meterse a la Fase Final del Apertura 2026.

“Un análisis particular. Por momentos escucho que hay jugadores que no tienen que estar más y en 24 horas escucho que somos candidatos al titulo. Es difícil confirmar a todo el mundo. Hay una verdad y es que necesitamos más puntos, el semestre pasado al equipo no le fue bien y cambió la cara. Venir a este estadio y jugar de igual a igual no lo hacen todos y yo le doy valor a eso, llegar a una Final en la Copa que jugamos le doy valor. Tenemos que entrar a Liguilla y esa es una realidad”, sentenció.