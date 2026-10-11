¿Enojado por expulsión del América? Almada da su postura sobre la falta de Miguel Borja

América se quedó con un hombre menos cuando más cerca estaba de romper la paridad. Miguel Borja vio la tarjeta roja por una dura entrada sobre Carlos Salcedo. Sin embargo, el técnico Guillermo Almada no encontró reproches para el colombiano.

"No vi el detalle de la jugada, porque estaba distante y no vi como fue a definición. Él va a buscar el desborde de Brian y trata de conectar, pero Borja tiene un juego de contacto físico, recibe mucho también permanentemente y bueno, son situaciones que él se va a tener que adaptar al arbitraje mexicano que es distinto al argentino o brasileño para que no nos suceda como nos sucedió hoy", dijo Almada tras el empate 1-1 con Monterrey.

Miguel Borja se fue expulsado por una fuerte entrada sobre Carlos Salcedo Mexsport

El oficio de Miguel Borja es propio de la rudeza del futbol sudamericano, de esa etiqueta que permiten torneos como la Copa Libertadores. Su paso por River Plate se le nota al delantero y ahora ídolo del americanismo que se perderá la visita al León en la siguiente jornada.

Doy por descontado que no hubo intención, se tiró a buscar una pelota para tratar de conectar. Conversaremos con él en estos días, para que no se repita”, refirió.

Sobre la igualada ante los Rayados, Almada compartió su análisis con cierto lamento por los festejos del Aniversario 110.

Ganar, eso es lo más importante... Lo buscamos, sobre todo en el primer tiempo tuvimos imprecisiones a la hora de construir, ellos juegan con gente de experiencia atrás y la falta de precisión no nos permitió tener más volumen. En definitiva buscamos el triunfo en todo momento. No faltó ganar, para hacer la fiesta completa”.

¿Por qué colocó a Malagón en lugar de Cota?

Por otro lado, el estratega de las Águilas brindó por la sana competencia en la portería tras retornar a Luis Ángel Malagón a la titularidad.

Cota es un caballero. Hable con él en la semana lo que decidí y aportó su respaldo a Malagón y la decisión que tomamos.

"Cota tuvo grandes actuaciones, son dos grandes porteros y puedo sumar a Fernando Tapia. América tiene tres grades porteros y nos da tranquilidad a todos los que estamos en la institución. Hoy Malagón tuvo una actuación importante y eso nos complace, porque ha mostrado dedicación y paciencia", añadió.

Respecto al gol del defensa Santiago Bueno, refuerzo águila del Apertura 2026, Almada destacó que "les dimos el tiempo que es necesario para adaptarse algo que nosotros queremos y a la altura. Mucha gente opina desde el lugar sin mucha información o sin hacer un análisis de las situaciones de adaptación. Prepararlos porque cuando entren a jugar los van a juzgar con o sin adaptación".

Finalmente, Guillermo Almada defendió el irregular momento por el que pasa el brasileño Raphael Veiga.

"Es un jugador con mucho talento, creemos mucho en él y sabe que tiene mucha competencia en el puesto. Por primera vez tuvimos a todos en lo que va del campeonato, a todos disponibles y bueno, en definitiva es un jugador importante que estamos seguros nos va a dar muchas alegrías", finalizó.