El video de Mateo Chávez en el AZ Alkmaar, el canterano de Chivas que levantó interés en la Premier

Mateo Chávez García concluyó su periodo de descanso posterior a la Copa del Mundo para reincorporarse a las filas del AZ Alkmaar. El talentoso lateral izquierdo mexicano se reportó en las instalaciones del conjunto de los Países Bajos este martes 21 de julio, marcando el inicio de su preparación física de cara a la exigente temporada de la Eredivisie.

El futbolista tapatío recibió poco más de dos semanas de vacaciones por parte del cuerpo técnico neerlandés. Chávez aprovechó este receso para quedarse en México y convivir con su familia tras el desgaste físico y mental que representó disputar la Copa del Mundo en territorio nacional.

El regreso del popular ‘Tiloncito’ fue recibido con entusiasmo en Alkmaar. Mediante un videoclip institucional editado con el lema "Mateo is back from the World Cup!", se observó al defensor de 22 años sonriente y vistiendo la indumentaria reglamentaria para someterse a los exámenes médicos de rigor. El enfoque del director técnico Maarten Martens está en poner a punto al mexicano antes del arranque oficial del campeonato en agosto.

La presencia de Chávez en el esquema titular es considerada fundamental. Sin embargo, este retorno a la disciplina europea se suscita en medio de rumores de fichajes. El gran desempeño del lateral izquierdo despertó el interés de los visores de la Premier League de Inglaterra. Ante este panorama, tanto el club de los Países Bajos como las Chivas de Guadalajara se mantienen atentos al mercado de estufa, sabiendo que el valor de la carta del jugador se disparó considerablemente.

¿Cómo fue la participación de Mateo Chávez con México en el Mundial 2026?

A pesar de que la Selección Mexicana disputó cuatro encuentros en el certamen (avanzando hasta la ronda de dieciseisavos de final), el canterano rojiblanco brilló de forma contundente en su única oportunidad sobre la cancha:

Partidos jugados: 1 encuentro (titular frente a Chequia).

1 encuentro (titular frente a Chequia). Minutos disputados: 78 minutos de juego (salió de cambio en la segunda mitad).

78 minutos de juego (salió de cambio en la segunda mitad). Goles anotados: 1 gol (marcó al minuto 55 para abrir el marcador en el Estadio Ciudad de México).

1 gol (marcó al minuto 55 para abrir el marcador en el Estadio Ciudad de México). Distinciones oficiales: La FIFA le otorgó el premio al Jugador Más Valioso del Partido (MVP) por registrar un 92% de efectividad en pases.

Durante los compromisos ante Sudáfrica Corea del Sur, Ecuador e Inglaterra, el defensor permaneció en el banquillo de suplentes.