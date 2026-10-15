Mateo Chávez manda mensaje a ‘Hormiga’ González; quiere rivalidad en Europa League

¿De compañeros en Guadalajara a rivales en Europa? Ese es el sueño de Mateo Chávez, lateral mexicano del AZ Alkmaark quien desea enfrentar a Armando ‘Hormiga’ González en Europa League.

Luego de entrar de cambio al minuto 75’ en la victoria del AZ Alkmaar sobre el Hapoel Be'er Sheva, Mateo Chávez se mostró contento no solo por llevarse los tres puntos, sino también por saber que su excompañero en Chivas, Armando González, también empieza a dar sus primeros pasos en el Viejo Continente.

En declaraciones para Claro Sports, Chávez reveló que el objetivo es avanzar a la siguiente ronda de la Europa League y un fase de eliminación directa cruzarse con el Olympiacos y tener un duelo mexicano. De igual forma deseó el mayor de los éxitos a González para que siga marcando goles en Europa.

“Que haga la mayor cantidad de goles posible. Espero verlo en la siguiente ronda y que lo vamos a esperar aquí en el AFAS (Stadium) para que sienta el peso del estadio” “Ya los enfrenté dos veces en partidos amistosos (Olympiacos) y ahora esperemos enfrentarlo en Europa League la siguiente ronda”

¿Olympiacos y AZ Alkmaar se puede enfrentar en Europa League?

Durante la Fase de Liga Olympiacos y AZ Alkmaar no fueron emparejados por el sorteo, por lo que en esta primera instancia es imposible que se enfrenten. Sin embargo, a partir de los Playoffs y 16avos de Final este enfrentamientos sí se puede dar, tal y como sueña mateo Chávez.

Para que los dos clubes de los mexicanos se vean las caras en Europa es necesario que queden en lados distintos del cuadro y esto se define bajo sorteo, siempre y cuando ambos equipos clasifiquen.

La amistad de Mateo Chávez y ‘Hormiga’ González

La complicidad que Mateo Chávez y "La Hormiga" González es de muchos años atrás se conocieron a los 5 o 6 años de edad jugando en las filiales del Necaxa en Aguascalientes. Aunque las mudanzas los separaron un tiempo, el destino los volvió a unir años después.

Su reencuentro se dio en las fuerzas básicas del Rebaño Sagrado. Desde las categorías juveniles compartieron vestidor y cumpliendo el sueño de debutar Primera División. Hoy ambos canteranos del Guadalajara están intentando forjar una carrera en Europa, pero la amista sigue intacta.