Millonaria demanda de David Bell: El exreceptor de la NFL acusa negligencia que arruinó su vida

El exreceptor de la NFL, David Bell, ha presentado una demanda civil por más de 300 millones de dólares en daños y perjuicios. La acción legal va dirigida contra el complejo médico Jefferson Health System y otros 14 acusados —incluyendo al cirujano William Meyers—, alegando que una intervención quirúrgica innecesaria provocó secuelas físicas graves y el final de su carrera profesional en el futbol americano.

La querella formal fue interpuesta en el Tribunal de Primera Instancia del Condado de Filadelfia. De acuerdo con las firmas legales que representan a Bell, lideradas por Brad Sohn y Merson Law, el exatleta de 25 años fue víctima de diagnósticos médicos no justificados con fines financieros.

Negligencia médica y complicaciones en el quirófano

Los documentos judiciales señalan que David Bell fue guiado a someterse a una cirugía de "reparación de músculo central" (denominada técnicamente como Meyers Repair) con la promesa de aliviar dolores residuales en la cadera.

Durante el procedimiento, el exjugador sufrió una complicación crítica:

Lesión arterial: El reporte médico judicial detalla que Bell padeció una grave lesión en la arteria femoral durante la intervención.

Hemorragia masiva: La complicación médica derivó en un sangrado severo que requirió un traslado médico de emergencia para una cirugía reconstructiva vascular.

Retiro definitivo: Aunque los especialistas de urgencias lograron estabilizar sus signos vitales, las secuelas físicas obligaron al receptor a retirarse del deporte profesional en octubre de 2025, a los 24 años de edad.

El receptor David Bell se retiró el año pasado, cuando tenía apenas 24 años. Instagram David Bell

La trayectoria deportiva de David Bell

El deportista consolidó una destacada trayectoria en el ámbito universitario antes de ingresar al circuito profesional estadounidense:

Estrella Universitaria: Destacó con los Boilermakers de Purdue University , donde fue condecorado como el Receptor del Año de la Conferencia Big Ten en la temporada 2021.

Llegada a la NFL: Fue seleccionado por los Cleveland Browns en la tercera ronda del Draft de la NFL de 2022.

Actividad profesional: Disputó dos temporadas completas en la liga y registró su último encuentro oficial en la Semana 2 de la campaña 2024 previo a la operación.

Ante la gravedad de la acusación, los representantes de Jefferson Health emitieron una postura oficial en la que negaron de forma categórica los señalamientos. La institución argumentó que el cirujano responsable no forma parte de su plantilla de empleados fijos y que la operación inicial no se ejecutó en sus instalaciones, aclarando que su intervención se limitó a los cuidados intensivos de emergencia que preservaron la vida del exjugador.