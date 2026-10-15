Mateo Chávez participó en victoria del Az Alkmaar en la Europa Champions League

Los mexicanos siguen sumando minutos en torneos internacionales. Mateo Chávez, el lateral del Az Alkmaar, tuvo actividad este jueves en el duelo ante el Hapoel Be'er Sheva, como parte de la Jornada 2 de la UEFA Europa League.

Mateo, formado en las fuerzas básicas de las Chivas del Guadalajara, ingresó al minuto 75, en sustitución del lateral neerlandés Mees de Wit.

El AZ Alkmaar consiguió su primer triunfo en la Fase de Liga de la UEFA Europa League 2026-27 al imponerse 2-1 sobre el Hapoel Be'er Sheva en el AFAS Stadion.

Desde el pitazo inicial, el conjunto de Alkmaar tomó la iniciativa ofensiva. Apenas al minuto 7, Wouter Goes rozó la ventaja con un remate de cabeza, mientras que Dave Kwakman y Valdemar Byskov exigieron en repetidas ocasiones al arquero visitante Ofir Marciano.

Pese a la abrumadora posesión y llegada del equipo neerlandés, el encuentro se fue al descanso con un empate sin goles. El premio al insistente juego ofensivo del AZ llegó apenas al arrancar el complemento.

Al 49’, Peer Koopmeiners definió pegado al poste izquierdo tras una gran jugada colectiva para abrir el marcador. La igualada cayó casi de inmediato, el Hapoel Be'er Sheva reaccionó rápidamente y sorprendió a la zaga local por conducto de Forson Amankwah, quien igualó el marcador al 55’.

El AZ recuperó la ventaja definitiva mediante la vía del penal, ejecutado con serenidad por Mexx Meerdink al 68’.

El zaguero mexicano se ubicó como lateral por la banda izquierda con la encomienda de neutralizar los avances del extremo rival y cerrar los espacios interiores. Chávez cumplió de buena forma con coberturas puntuales y apoyó en la salida limpia del balón, colaborando para enfriar la presión del club israelí.

Con este resultado, el AZ Alkmaar sumó sus primeras 3 unidades en el certamen europeo para recuperarse del tropiezo en la primera jornada.