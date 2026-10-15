SpeedFest 2026: Definición del NASCAR México y duelo de Leyendas del Rock en el Autódromo

Duelo de titanes en el asfalto y acordes de leyenda: El SpeedFest 2026 corona el año del deporte motor

El asfalto del Autódromo Hermanos Rodríguez se alista para albergar la cita más determinante del calendario automovilístico nacional. El próximo domingo 8 de noviembre de 2026, la catedral de la velocidad en la Ciudad de México recibirá la 3ª fecha y Gran Final de Temporada del SpeedFest, evento que se ha consolidado como el festival de mayor afluencia e impacto en el país al fusionar la alta competición en pista con un espectáculo de entretenimiento integral para toda la familia.

A diferencia de las fechas regulares de la temporada, esta edición llega cargada de una tensión deportiva máxima. No solo se trata de la clausura del calendario, sino de la plataforma donde se coronarán los campeones definitivos de la NASCAR México Series, Trucks México Series y las categorías de circuito más disputadas del país.

Cierre de infarto en la pista: El debut de "El Chase" y cinco finales en un solo día

El atractivo principal de la jornada recae en la desenfrenada lucha por el título estelar. Este 2026, la NASCAR México Series implementa formalmente el formato "El Chase", un sistema de eliminación diseñado para premiar la constancia de la temporada regular, pero garantizando que la definición del campeonato se extienda dramáticamente hasta el último giro de la última carrera.

Diez pilotos por categoría —tanto en NASCAR México como en NASCAR Challenge— llegan a este compromiso con la obligación de rozar la perfección técnica y estratégica. Un solo error en el trazado del Autódromo Hermanos Rodríguez costará un año entero de trabajo.

Para enriquecer el programa deportivo, la pista no tendrá un solo minuto de tregua. El SpeedFest albergará simultáneamente las finales de:

Trucks México Series: La categoría de formación de camionetas que ofrece las batallas cuerpo a cuerpo más agresivas de la jornada.

La categoría de formación de camionetas que ofrece las batallas cuerpo a cuerpo más agresivas de la jornada. Copa Notiauto (TC 2000, Superturismos Light y Copa 1.8): El automovilismo de turismos más competitivo de México, con parrillas nutridas que prometen rebasamientos constantes en cada sector del circuito.

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Solemne protocolo de apertura: Despliegue de la Fuerza Aérea y honores patrios

La dimensión institucional y el patriotismo de la jornada mantendrán la altura de un evento internacional. El acto protocolario de inauguración arrancará con los honores a la bandera a cargo de la Banda de Guerra del Ejército Mexicano.

El Himno Nacional Mexicano será interpretado por la potente voz de Adrián Bedolla, "El Jilguero", momento que alcanzará su punto cumbre con el despliegue de la bandera monumental en la recta principal y el sobrevuelo de los aviones de la Fuerza Aérea Mexicana, ejecutando maniobras sobre el cielo de la Magdalena Mixhuca.

El Gran Concierto: Electrónica global y la cumbre del rock nacional

Al ondear la última bandera a cuadros, la adrenalina de los motores se trasladará inmediatamente a la zona de amenidades ubicada detrás de la Grada 2, un espacio equipado con exhibiciones de Carshow, sets de DJs en vivo y el tradicional Gran Concierto del SpeedFest.

El programa musical está estructurado en dos actos principales:

Apertura Electrónica: La DJ mexico-argentina DJ SHEI encenderá el escenario. Reconocida internacionalmente por sus actuaciones en festivales de la talla de Tomorrowland, Ibiza, EDC, Medusa y Water Castle, SHEI será la encargada de elevar la energía de la afición. El plato fuerte del Rock: El cierre masivo estará encabezado por LTD ROCK, un ensamble de superestrellas del rock en español. La banda base está compuesta por músicos de agrupaciones legendarias como Neón, Fobia, Bon y Los Enemigos del Silencio, y Rostros Ocultos. A ellos se sumarán en el micrófono figuras emblemáticas de La Lupita, Jotdog y Azul Violeta, junto a invitados sorpresa de la escena rockera nacional.

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Venta de boletos y logística para asistentes

Las entradas para esta jornada histórica ya se encuentran disponibles en todas las modalidades: Grada General, zonas VIP y Suites exclusivas. Los boletos pueden adquirirse a través de la plataforma digital de Ticketmaster y en la página oficial del evento: SpeedFest. Se recomienda a los asistentes planificar su arribo con anticipación para disfrutar de las zonas comerciales, la gastronomía y las actividades previas al arranque de los motores.