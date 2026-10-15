¡Banana Ball llega a México! Monterrey recibirá a los Savannah Bananas en 2027

El espectáculo que ha revolucionado el mundo del rey de los deportes cruzará la frontera para presentarse en suelo mexicano. El emblemático escenario del Walmart Park en Monterrey, Nuevo León, se vestirá de gala para albergar el esperado evento Banana Ball durante los días 5 y 6 de febrero de 2027.

Durante ambas jornadas, la afición regiomontana será testigo del enfrentamiento entre los Savannah Bananas y los Texas Tailgaters. Ambas novenas prometen saltar al diamante con una propuesta cargada de adrenalina, música, coreografías e interacción permanente con el público.

La histórica llegada de este formato a la Sultana del Norte es fruto de una importante alianza estratégica. La directiva de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB Banorte) y la organización de los Sultanes de Monterrey unieron fuerzas con los dirigentes de Banana Ball para hacer posible la inclusión de la ciudad en su gira de 2027.

Con esta confirmación, el público de Monterrey se alista para albergar una fiesta deportiva sin precedentes en la región. Los dos días de actividad prometen entradas agotadas y un ambiente festivo para fanáticos de todas las edades.

¿Qué es el Banana Ball?

El Banana Ball es una variante rompedora del beisbol tradicional pensada para ofrecer dinamismo, velocidad y entretenimiento sin pausa. Diseñado originalmente por la franquicia estadounidense Savannah Bananas, este concepto transforma el juego convencional en un show de alto impacto.

A diferencia de las reglas centenarias del rey de los deportes, este formato elimina los tiempos muertos e introduce jugadas espectaculares. Los encuentros cuentan con un estricto límite de tiempo, se prohíben los toques de bola y un out puede ser concedido si un aficionado atrapa de aire una pelota de foul en la tribuna.

A la par de la competencia, la experiencia se complementa con números artísticos que sorprenden en todo momento. Jugadores, coaches y umpires participan en acrobacias, bailes grupales coordinados y dinámicas festivas que rompen con la rigidez habitual del deporte profesional.

El Banana Ball se ha consolidado como un fenómeno global que llena estadios donde sea que se presente. Ahora, la afición mexicana tendrá la oportunidad de vivir una manera completamente diferente y emocionante de disfrutar del beisbol.