Nueve boxeadores mexicanos van por la gloria en el Campeonato Mundial Sub-19

La selección de México tendrá a nueve representantes para el Campeonato Mundial de Boxeo Sub-19, que se realizará en Budva, Montenegro. Entre los púgiles, se encuentra Josué Zepeda González, quien recibió el apoyo de Saúl “Canelo” Álvarez.

En el pasado mes de julio, el originario de Baja California pidió el apoyo del boxeador tapatío para que pudiera asistir al Campeonato Mundial, después de ser seleccionado para representar a México por tercera ocasión. El ex campeón de los supermedianos tuvo un noble gesto al aceptar.

Josué Zepeda es uno de los integrantes de la Selección Mexicana para el Campeonato Mundial Sub-19 de Boxeo

Josué Zepeda entrará en acción el próximo sábado ante el australiano Tyson Kennedy.

El torneo alojará a 474 deportistas: 306 hombres y 168 mujeres, distribuidos en 10 categorías de peso para cada rama. La competencia es avalada por World Boxing.

La Selección Mexicana la integran: dos mujeres y siete hombres.

Sede: Complejo Deportivo Mediterráneo de Budva.

¿QUIÉNES INTEGRAN A LA SELECCIÓN DE MÉXICO?

Gladys Fernanda Mendoza Romero (categoría de los 45-48 kilogramos).

Jehiely Salmai García Soto (categoría de los 51 kg).

Gael Eduardo Rivas Sigala (categoría 47-50 kilos).

Carlos Jayden Morales Carranza (55 kg).

Josué Zepeda González (60 kg).

Iván Aaron Santoscoy Hernández (65 kg).

Santiago Bárcenas González (75 kg).

David Reyes Rojas (85 kg).