Sin maquillaje / arlamont@msn.com / 21 de septiembre de 2026

DESIGUAL

¿Qué hace que el microondas caliente tan desigual?

R. El microondas no calienta de forma uniforme porque las ondas electromagnéticas generan zonas de refuerzo y zonas de cancelación dentro del horno. En algunos puntos, las ondas se superponen y producen más energía; en otros, se neutralizan parcialmente. El plato giratorio existe para mover el alimento a través de esos patrones y distribuir mejor el calor. Sin rotación, la comida tendría áreas hirviendo y otras casi frías. Además, la forma y densidad del alimento influyen: los bordes suelen calentarse más rápido que el centro. Es física aplicada a la cocina diaria. Aunque parezca un aparato simple, su funcionamiento depende de cómo las ondas interactúan en un espacio cerrado y cómo el alimento se desplaza dentro de él.

EL VAPOR

¿Cómo empaña el vapor de la ducha el espejo?, ¿y, a veces, lo deja más limpio?

R. El espejo se empaña porque el vapor caliente se condensa sobre una superficie fría y forma microgotas que dispersan la luz. Pero ese mismo proceso puede limpiar ligeramente el vidrio. Cuando el vapor se adhiere, captura partículas suspendidas en el aire: polvo fino, residuos de jabón y pequeñas trazas de grasa que flotan en el baño. Al pasar la mano después de la ducha, esa mezcla se retira con facilidad y deja la superficie más uniforme. No es un método de limpieza formal, pero sí un efecto secundario curioso de la humedad. La condensación actúa como un imán temporal que atrapa suciedad ligera y la vuelve más fácil de remover..

SE ME FIGURA

¿Qué piensa usted?, se me figura que, ¿en general, recordamos mejor cómo termina una experiencia que cómo empieza?

R. La memoria emocional privilegia el cierre. El cerebro evalúa la parte final de una experiencia para decidir si fue amenaza, recompensa o aprendizaje, y ese juicio influye en cómo la recordamos. Es el llamado efecto de recencia emocional. Un día complicado puede sentirse positivo si las últimas horas fueron agradables, y una conversación tensa puede parecer menos grave si concluyó con un gesto amable. La mente no archiva todo con el mismo peso: selecciona lo que considera más útil para el futuro. Por eso los finales moldean nuestra percepción global. En términos prácticos, cerrar bien una interacción puede transformar la impresión completa, incluso si el inicio fue irregular o difícil.

SERÁ CIERTO

¿Será cierto que caminamos más rápido cuando llevamos una bebida en la mano?

R. Sostener un objeto frágil activa un modo de hipervigilancia motora. El cuerpo ajusta la postura, reduce movimientos laterales y acelera el paso para llegar antes y minimizar riesgos. Es un reflejo automático: al proteger algo pequeño, reorganizamos toda la marcha. Estudios de comportamiento muestran que la atención se concentra en la estabilidad del líquido, lo que modifica la coordinación entre brazos y piernas. También influye la anticipación: queremos evitar derrames y buscamos terminar el trayecto rápidamente. Esa combinación de control fino y prisa moderada produce un ritmo más rápido. Es un ejemplo de cómo pequeñas tareas cotidianas pueden alterar patrones motores sin que lo notemos conscientemente.