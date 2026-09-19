PSG vs. Marsella: ¿Dónde y a qué hora ver Le Classique en México?

Paris Saint-Germain y Olympique de Marsella se enfrentarán este domingo 20 de septiembre en una nueva edición de Le Classique, el partido más importante del futbol francés. Esta vez, los dos equipos llegan lejos de la parte alta de la clasificación de la Ligue 1.

El inicio de la temporada 2026-2027 ha dejado al PSG en el décimo puesto de la tabla, mientras que el Marsella se encuentra apenas por encima de los puestos de descenso gracias a una mejor diferencia de goles. Ninguno atraviesa el comienzo esperado antes de uno de los partidos más relevantes del calendario.

La situación en la clasificación marca una diferencia respecto a los últimos años, aunque el contexto no modifica la importancia del encuentro para ambos clubes.

Luis Enrique destaca el valor de Le Classique

Luis Enrique, entrenador del Paris Saint-Germain, señaló en conferencia de prensa que un enfrentamiento contra el Marsella tiene características distintas al resto de los partidos. El técnico español destacó tanto la relevancia para los futbolistas como el significado que tiene para los aficionados.

El Clásico es un partido diferente. Un jugador del Paris Saint-Germain nunca estará tranquilo antes de un Clásico. Conocemos la importancia de un partido así para los jugadores y para los aficionados.

El estratega también explicó que el hecho de disputar al menos dos clásicos cada temporada no hace que los encuentros sean iguales. Las circunstancias de cada momento modifican el contexto en el que llegan ambos clubes.

Son Clásicos. Hablamos de partidos diferentes, especiales. Estamos acostumbrados a jugar este tipo de encuentros, con un ambiente diferente. No nos basamos en lo que ocurrió anteriormente.

Sobre el rival, Luis Enrique consideró que Marsella es un equipo impredecible debido a las modificaciones que ha tenido en su plantilla, entre ellas el cambio en el banquillo con Bruno Génésio.

PSG inició la Champions League con el pie derecho. Reuters

¿Dónde y a qué hora ver PSG vs. Marsella?

El encuentro entre Olympique de Marsella y Paris Saint-Germain se disputará este domingo 20 de septiembre a las 12:30 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Vélodrome.

El partido llegará con ambos equipos fuera de los primeros lugares de la clasificación, pero con la relevancia que caracteriza a Le Classique. El PSG buscará salir del décimo puesto, mientras que el Marsella intentará alejarse de la zona de descenso.

En México, el partido podrá seguirse mediante la plataforma de streaming FOX One, cuyo acceso requiere una suscripción. El duelo será una nueva oportunidad para ambos clubes de trasladar al terreno de juego la importancia que Luis Enrique atribuyó al clásico francés.