La prueba PISA

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Mientras el guión del desencuentro político nacional, avanza, la corcholatiza se desata. En franca violación al espíritu de la ley que prohíbe los actos anticipados de campaña, Morena y sus aliados han nombrado a 10 “coordinadores estatales de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional”, de un total de 17 entidades que renovarán gubernatura el año entrante: Aguascalientes, Baja California, Campeche, Colima, Guerrero, Michoacán, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa y Zacatecas.

Entre tropiezos, la relación México-Estados Unidos, avanza. La llamada presidencial de “alto nivel” entre Sheinbaum y Trump, adelanta la posibilidad de acuerdos que permitan endurecer las reglas de origen contra componentes provenientes de Asia (principalmente China). Las disputas de nuestro vecino del norte con Canadá, aceleran las aproximaciones bilaterales. Aunque la elección de noviembre representa aún, un dique para alcanzar un consenso, buscamos reducir aranceles en el acero, aluminio y el sector automotriz. La Presidenta se fortalece. Sin embargo, al mismo tiempo, Washington endurece su exigencia —en voz del propio Trump— de que sean procesados y arrestados los “narcopolíticos” y funcionarios vinculados a los cárteles.

En este contexto, no sorprende que, durante la misma semana, se hayan difundido grabaciones telefónicas atribuidas a Amílcar Olán —el empresario amigo cercano a Andy—, quien presume haber entregado dinero en efectivo para financiar la campaña de Marina del Pilar Ávila a la gubernatura de Baja California en 2021. Adicionalmente, a mediados de la semana se filtró en algunos medios y redes sociales, que la FGR, supuestamente había obtenido una orden de aprehensión en contra de dicho personaje, por delincuencia organizada y huachicol fiscal, ligados a la empresa Portacelis Gas and Oil. Por último, la circulación de fotos del mismo Olán, como invitado a la celebración de la boda de la hija de Hernán Bermúdez Requena (La Barredora), llevan a preguntarnos: ¿Será que el “claudismo”, se separa vertiginosamente —en acuerdo con EU— de los cercanos a ese pequeño personaje tabasqueño que un día quiso apropiarse de México?

Más allá de la tragicomedia política y sus implicaciones en el corto plazo, la noticia verdaderamente trascendente de la semana antepasada, fueron los resultados que obtuvo nuestro país, en la evaluación PISA 2025 de la OCDE, en la que México obtuvo puntajes muy bajos y registró retrocesos importantes en comparación con ediciones anteriores. En matemáticas, siete de cada 10 estudiantes quedaron por debajo del nivel básico de competencia; en lectura y ciencias, la mitad de los alumnos no alcanzó el umbral mínimo requerido. En este escenario, nos ubicamos en el penúltimo lugar (37 de 38 países) en ciencias y comprensión lectora, además de en penúltimo lugar en matemáticas.

Con estos resultados, cabe preguntarnos, ¿cómo competir con el mundo y ser atractivos en los siguientes lustros? Esto es lo que verdaderamente debería preocuparnos y ocuparnos. El bajo desempeño de México en los resultados de la prueba PISA no se debe a un factor exclusivo o coyuntural, sino a una combinación de factores estructurales, cambios políticos constantes, e incluso los efectos que aún pagamos por la pandemia. Resulta absurdo distraernos con la frivolidad de la coyuntura preelectoral que inunda nuestras calles, cuando el verdadero futuro del país está en juego.

Sirva decir que existen modelos innovadores que atacan directamente las deficiencias metodológicas que la prueba PISA de la OCDE evalúa. Un ejemplo interesante es el que implementa Fundación Azteca, el cual se enfoca en: 1) La resolución de problemas, especialmente en matemáticas y ciencias, a través de dinámicas lúdicas y una metodología basada en la prueba y el error, para solucionar problemas complejos, en lugar de memorizar fórmulas; 2) El desarrollo del pensamiento crítico, donde los alumnos no actúan como receptores pasivos de información, sino que analizan casos prácticos, debaten y cuestionan supuestos, lo que permite identificar la idea principal de un texto, contrastar argumentos y discernir información útil.

Aunado a lo anterior, la formación de carácter y resiliencia ante la frustración, así como la capacitación y acompañamiento docente, son columnas que apoyan la formación de los estudiantes. Ejemplos como éste nos muestran que, hay quienes ya lograron un enfoque diferente y evolutivo. La pregunta hoy, más que nunca es: ¿Nos quedaremos en la inercia improductiva de la cotidianidad inmediata o podremos dar ese salto cuántico, a partir de consensar y construir un nuevo modelo educativo, para alcanzar el lugar que verdaderamente merecemos en el mundo? Voy por lo segundo.