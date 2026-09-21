Frentes Políticos / 21 de septiembre de 2026

1. Alianza estratégica. En Tijuana quedó claro que hasta el agua puede tener alineación partidista. Ante más de 50 mil asistentes, Claudia Sheinbaum y Marina del Pilar Ávila Olmeda presumieron alianza y anunciaron la primera piedra de una desaladora que abastecerá Tijuana y Playas de Rosarito. Después de años de pedirla, la gobernadora de Baja California finalmente tendrá su momento acuático. La presidenta Sheinbaum aseguró que el líquido dejará de ser negocio de unos cuantos para convertirse en derecho y asunto de Estado. Mientras la oposición sigue buscando micrófono, Morena ya encontró cómo echarle agua a su molino.

2. Punto crítico. En medio del caos por las fallas cibernéticas durante el examen de admisión 2026, la UNAM llega a sus 475 años y mira ya hacia el medio milenio. Leonardo Lomelí encabezará en el Palacio de la Antigua Escuela de Medicina la sesión extraordinaria del Consejo Universitario para conmemorar a la institución cuyo antecedente histórico fue creado en 1551. Casi cinco siglos de conocimiento, ciencia y cultura, con cerca de 400 actividades durante 2026 y una sesión solemne en San Lázaro. Han pasado 35 rectores y hoy Lomelí enfrenta cómo llegar al medio milenio sin que la tecnología ponga en entredicho a la UNAM, otra vez.

3. Limpieza permanente. El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, informó la detención de nueve presuntos integrantes de una facción del Cártel del Pacífico tras un enfrentamiento en la zona serrana de Sinaloa. La operación forma parte del reforzamiento de seguridad desplegado en Mazatlán y otras regiones del estado por las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad. Persecuciones, enfrentamientos y detenciones muestran que la presión no para. Bajo el gobierno interino de Graciela Domínguez, los criminales se esconden en la sierra, pero la fuerza del Estado sabe llegar hasta allá.

4. Deudas. Las historias de desapariciones no terminan con el asesinato de Claudia Tacoronte. En Morelos, la violencia es permanente. Dorian Alí Olivo Rodríguez, estudiante de 20 años de la UAEM, está desaparecido desde junio y su madre pidió públicamente a quienes lo tienen que se lo devuelvan con vida. A ello se suman los homicidios de estudiantes universitarias, que han convertido la seguridad estudiantil en una deuda pendiente. La gobernadora Margarita González Saravia debe respuestas a las familias. Una madre no tendría por qué suplicar a los criminales que le regresen a su hijo; su gobierno no debía permitirlo.

5. Retención. Un operativo de la Policía Estatal en San Dionisio Ocotepec, Oaxaca, terminó con un elemento retenido por habitantes de la comunidad, luego de una confrontación con los llamados topiles, encargados de la seguridad comunitaria. Los policías habrían acudido por un reporte sobre personas encapuchadas y, al encontrarse con los pobladores, uno de los agentes disparó al aire para amedrentarlos. Bajo el gobierno de Salomón Jara, un operativo que debía brindar seguridad terminó enfrentando a policías con civiles. Un repaso a los protocolos evitaría capítulos como éstos.