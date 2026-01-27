Mason Madden es fan de Kemalito

Las estrellas de All Elite Wrestling (AEW) hacen un nuevo arribo al CMLL, entre ellos se encuentra Mason Madden, integrante de MxM TV y quien se dijo fan de Kemalito, llamado “El Rey de las travesuras”, previo a su presentación este viernes en la Arena México.

“El primero que se me viene a la mente y con el que mi compañero Mansoor tiene rivalidad, es Kemalito. Estoy muy emocionado por conocer a Kemalito por primera vez, es una leyenda absoluta en todo el mundo de la lucha libre profesional. Creo que puede ser muy divertido porque mido dos metros, soy muy alto, así que soy fan suyo. No tengo nada en contra de Kemalito”, mencionó Madden.

Kemalito mide 1.20 metros, discípulo de Tony Salazar y Volador Jr.

Masson se presentará junto a Johnny TV y Mansoor en la cuarta lucha de la función del Viernes Espectacular en la Catedral de la Lucha Libre, para enfrentar a Soberano Jr, Ángel de Oro y Niebla Roja.

Mason Madden se dijo muy emocionado de su presentación en la Arena México. Espera que sea un gran día para él y su tercia.

Sobre la afición que se da cita en la Catedral de la Lucha Libre, el estadunidense ha recibido buenos comentarios, como el ruido que se escucha y el ambiente, algo que le agrada.

Mason Madden se apuntó en la lista de los gladiadores que quieren enfrentar a Místico, luchador que considera una leyenda. No sólo es él, sino también al resto de los integrantes del ‘Sky Team’. “Sería algo interesante”.

EL CARTEL DE LA FUNCIÓN DEL VIERNES 30 DE ENERO DE 2025 EN EL CMLL

- Batalla estelar: Místico, Máscara Dorada y Neón vs. Volador Jr, Último Guerrero y Difunto.

- Lucha semifinal por el campeonato Mundial Completo del CMLL: Claudio Castagnoli (campeón) vs. Xelhua (Retador).

- Mano a Mano: Flip Gordon vs. Bárbaro Cavernario.

- CMLL vs. AEW: Soberano Jr, Ángel de Oro y Niebla Roja vs. Johnny TV, Mansoor y Mason Madden.

- Tercera lucha: La Jarochita, Skadi y Tabata vs. Persephone, Zeuxis y Sanely.

- Segunda lucha: Felino Jr, El Cobarde e Hijo de Stuka Jr vs. Akuma y Los Gemelos Diablo.

- Primera lucha: Rey Cometa y Espíritu Negro vs. Pólvora y El Coyote.