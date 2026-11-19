Los Baltimore Ravens no contarán con Marlon Humphrey para su partido de este domingo 22 de noviembre ante los Carolina Panthers. El esquinero fue enviado a casa y quedó inactivo para el encuentro de la Semana 11 de la NFL; esto ocurre después de los comentarios que realizó sobre la ciudad de Baltimore durante su podcast.

Jesse Minter, entrenador en jefe, confirmó la decisión este jueves y explicó que fue tomada tras varias conversaciones internas con los líderes de la organización.

Después de muchas conversaciones, obviamente conmigo y con el liderazgo de la organización, hemos decidido desactivar a Marlon para este partido".

El estratega evitó compartir detalles de las conversaciones con el defensivo, al considerar que son asuntos privados para el equipo; por otro lado, Humphrey señaló que está arrepentido y entiende el impacto que tuvieron sus palabras entre los habitantes de la ciudad.

¿Qué dijo Marlon Humphrey sobre Baltimore?

La polémica comenzó por un episodio de "The Marlon Humphrey Show"; al responder que era lo que mejor producía Baltimore, el jugador mencionó que la ciudad era buena para "crear criminales".

Sus declaraciones generaron críticas y llevaron al jugador a ofrecer una disculpa pública. El esquinero reconoció el efecto que podrían tener sus palabras y recordó que ha desarrollado toda su carrera profesional con los Ravens, además de mantener vínculos profesionales y económicos con la ciudad.

El alcalde de Baltimore, Brandon Scott, reconoció la disculpa, aunque consideró que no era suficiente, e invitó al jugador a reunirse con habitantes de la comunidad para conversar sobre el tema.

¿Cuándo volverá a jugar con los Ravens?

Minter aclaró que la decisión corresponde únicamente a esta semana, por lo que Humphrey estará fuera del compromiso ante Carolina, sin que se anunciará alguna medida adicional.

El defensivo fue seleccionado por Baltimore en la primera ronda del draft de 2027 y ha desarrollado toda su carrera profesional con la franquicia. En la actual temporada suma 40 tackleadas, nueve pases defendidos y dos balones sueltos provocados en 10 partidos.

En cuanto a los ajustes, el entrenador adelantó que Chidobe Awuzie y T.J. Tampa tendrán que cubrir el espacio que Marlon deja libre este domingo. El entrador reconoció que los dos jugadores deberán asumir más responsabilidades en la secundaria durante el encuentro. Los Ravens viajarán a Charlotte para enfrentar a los Panthers este domingo 22 de noviembre.