Alemania presenta a Jürgen Klopp; el técnico envía contundente mensaje a prensa y aficionados

La Selección de Alemania hizo oficial la llegada de Jürgen Klopp como su nuevo director técnico, luego de la salida de Julian Nagelsmann, quien dejó el cargo tras la eliminación del conjunto teutón en los Dieciseisavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 frente a Paraguay.

El estratega alemán firmó un contrato por cuatro años, con opción de extender su vínculo una vez concluya el proceso rumbo al Mundial de 2030.

Klopp asumirá el reto de llevar a Alemania al Mundial 2030 REUTERS

Klopp deja contundente mensaje en su presentación

Durante su presentación oficial, Klopp sorprendió con un discurso en el que dejó claro que no asume el cargo por un interés personal y lanzó una advertencia sobre el trato que espera recibir durante su gestión.

Estoy haciendo este trabajo por mí. Lo estoy haciendo por ustedes. Estoy aceptando este trabajo a pesar de haber visto cómo trataron a Nagelsmann y Tuchel. Si van tras mi familia, me voy. Si piensan que soy una basura, díganmelo a la cara y me iré inmediatamente, sin pedir ninguna compensación", declaró.

"Quiero recordar de dónde vengo"

El exentrenador del Liverpool explicó que aceptar dirigir a la Selección de Alemania representa un momento especial en su carrera y una oportunidad para reconectarse con sus raíces.

En estos días pasó por mi cabeza una película para recordar de dónde vengo. Como sé de dónde vengo y sé lo que significa el cargo de seleccionador alemán y durante mucho tiempo para mí fue imposible imaginar llegar a él", expresó.

Se espera un cambio radical en el combinado alemán con Klopp al mando REUTERS

Klopp pide apoyo de toda Alemania

Finalmente, el nuevo seleccionador nacional aseguró que el éxito del proyecto dependerá del respaldo de todos los involucrados, incluidos los medios de comunicación.