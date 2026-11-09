Gilberto Mora o Alexis Vega: ¿Quién se queda con el 10 del Tri?

Faltan pocos días para que la Selección Mexicana se juegue la vida ante Jamaica en la Concacaf Nations League y dentro de todo lo que se disputa, ha surgido la gran pregunta: ¿Quién portará la 10 en el Tri?

Para esta nueva convocatoria, Rafael Márquez sorprendió llamando a Alexis Vega, quién había mencionado que su futuro con el Tricolor estaba finiquitado, sin embargo, parece que fueron solamente palabras.

Sin embargo, en los primeros días de concentración ha surgido el primer problema, el capitán del Toluca portará la playera número 10, cómo en anteriores ocasiones, o será el niño prodigio.

Alexis Vega regresa a la Selección Mexicana MEXSPORT

El pasado o el futuro, ¿Quién se queda con la 10 de México?

En el inicio de la era de Rafa Márquez como entrenador de la Selección Mexicana, fue Gilberto Mora quien se quedó con el dorsal 10 y lo portó de buena manera, ya que anotó el gol del empate ante Colombia.

A pesar de que para muchos sea un simple número, este mismo es un emblema en la historia del futbol. Se dice que solamente los mejores jugadores tienen la dicha de usar el 10, como Messi con Argentina, Zidane con Francia, Ronaldinho con Brasil, incluso Cuauhtémoc Blanco fue quién portó con dicha este dorsal con México.

La problemática viene ahora. En la anterior convocatoria Alexis Vega no estuvo presente, dejando libre ese dorsal que por muchos años portó con la Selección Mexicana, y hoy que ya regresó ha comenzado la “lucha” con ‘Morita’ por ver quién se queda con la 10.

Vega utilizó la 10 en dos Mundiales (2022 y 2026), mientras que Mora solamente lo ha hecho en la pasada Fecha FIFA.

Y aquí es donde surge una nueva interrogante: dejar que Vega continúe con su legado o darle el peso de ser la nueva estrella a Morita con México.

Es cierto que podría ser sólo un número, sin embargo, el que Gilberto Mora conserve la 10 de la Selección Mexicana sería darle el peso específico de ser aquel jugador que guíe al Tri a grandes cosas.