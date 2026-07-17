Manotazo de Azcárraga sobre la mesa: la bienvenida a Miguel Herrera en el América

El video podcast “De la que pica”, que conduce Javetas, reveló una increíble anécdota. Miguel Herrera tuvo una bienvenida especial a su llegada como técnico del América. Un manotazo de Emilio Azcárraga sobre la mesa le dejó bien en claro el objetivo por el que fue contratado y que enterró el ‘speech’ que tenía preparado el estratega para la reunión.

“Cuando fuimos a ver a Emilio, me lleva (Ricardo) Peláez, Yon de Luisa y (Mauricio) Culebro, eran los directivos, vamos Santiago y yo, era mi auxiliar. Entro a la plática, ya lo conocía al señor, pero entro como el técnico del América y yo, preparado el speech: ‘este equipo va a jugar bonito y lo voy a ser ofensivo’.

Miguel Herrera reveló varias anécdotas en el video podcast "De la que pica"

Arranco, ‘este equipo va a jugar bien…’, y de repente un manotazo en la mesa. ‘No, no quiero que juegue bien, quiero que gane, si juega bien que bonito, y si juega mal, qué mal, pero gana. Aquí ya hubo un tipo que jugó muy bonito y no ganada, ¿Sabes qué ganó?’, así me dijo: ‘un chingo de dinero y quiero pagar mucho, pero que mi equipo gane, ¿te quedó claro? Se paró y se fue y yo ‘más claro que el agua’”, reveló Miguel Herrera en entrevista en “De la que pica”, un video podcast que reúne a personalidades del futbol, en un juego divertido en el que cada salsa que pica va en aumento y la pregunta se vuelve más difícil.

MIGUEL HERRERA FUE TALACHERO, CERILLO, LAVA COCHES…

Miguel ‘El Piojo’ Herrera también reveló sus inicios en el futbol, como en su etapa como talachero, pero a la vez ejerció otros oficios para llevar dinero a su casa.

“Sí, claro, la verdad empezamos así (talachero), fue sin querer queriendo como dice El Chavo. La verdad es que yo fui porque me gustaba el futbol y quería jugar en todos lados.

Fui cerillo, lava coches, hacía despensas, imprimía las bolsas que se vendían antes de Hello Kitty, de Mafalda y esas; me tocaba con un amigo de mi mamá de la oficina, tenía un taller y me contrató, estábamos chavos y había que chambear para llevar lana a la casa”, contó en el video podcast “De la que pica”.

Miguel Herrera reveló que fue lava coches, cerillo, talachero.., con tal de llevar dinero a su casa Mexsport

En el video podcast, Miguel Herrera también contó la historia de superación que tuvo Luis Chávez, que pasó de dormir bajo un puente a jugar a Europa, así como el regaño que le hizo al seleccionado mexicano.

Asimismo, confesó que en el medio del futbol hay mucha falsedad, y en pocas palabras la calificó de hipocresía.