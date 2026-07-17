Manotazo de Azcárraga sobre la mesa: la bienvenida a Miguel Herrera en el América
En el video podcast “De la que pica”, Miguel Herrera reveló una anécdota del encuentro que tuvo con Emilio Azcárraga
El video podcast “De la que pica”, que conduce Javetas, reveló una increíble anécdota. Miguel Herrera tuvo una bienvenida especial a su llegada como técnico del América. Un manotazo de Emilio Azcárraga sobre la mesa le dejó bien en claro el objetivo por el que fue contratado y que enterró el ‘speech’ que tenía preparado el estratega para la reunión.
“Cuando fuimos a ver a Emilio, me lleva (Ricardo) Peláez, Yon de Luisa y (Mauricio) Culebro, eran los directivos, vamos Santiago y yo, era mi auxiliar. Entro a la plática, ya lo conocía al señor, pero entro como el técnico del América y yo, preparado el speech: ‘este equipo va a jugar bonito y lo voy a ser ofensivo’.
Arranco, ‘este equipo va a jugar bien…’, y de repente un manotazo en la mesa. ‘No, no quiero que juegue bien, quiero que gane, si juega bien que bonito, y si juega mal, qué mal, pero gana. Aquí ya hubo un tipo que jugó muy bonito y no ganada, ¿Sabes qué ganó?’, así me dijo: ‘un chingo de dinero y quiero pagar mucho, pero que mi equipo gane, ¿te quedó claro? Se paró y se fue y yo ‘más claro que el agua’”, reveló Miguel Herrera en entrevista en “De la que pica”, un video podcast que reúne a personalidades del futbol, en un juego divertido en el que cada salsa que pica va en aumento y la pregunta se vuelve más difícil.
MIGUEL HERRERA FUE TALACHERO, CERILLO, LAVA COCHES…
Miguel ‘El Piojo’ Herrera también reveló sus inicios en el futbol, como en su etapa como talachero, pero a la vez ejerció otros oficios para llevar dinero a su casa.
“Sí, claro, la verdad empezamos así (talachero), fue sin querer queriendo como dice El Chavo. La verdad es que yo fui porque me gustaba el futbol y quería jugar en todos lados.
Fui cerillo, lava coches, hacía despensas, imprimía las bolsas que se vendían antes de Hello Kitty, de Mafalda y esas; me tocaba con un amigo de mi mamá de la oficina, tenía un taller y me contrató, estábamos chavos y había que chambear para llevar lana a la casa”, contó en el video podcast “De la que pica”.
En el video podcast, Miguel Herrera también contó la historia de superación que tuvo Luis Chávez, que pasó de dormir bajo un puente a jugar a Europa, así como el regaño que le hizo al seleccionado mexicano.
Asimismo, confesó que en el medio del futbol hay mucha falsedad, y en pocas palabras la calificó de hipocresía.