Manchester United da el primer paso para el nuevo Old Trafford de 100 mil asientos

La directiva del Manchester United dio un golpe sobre la mesa al asegurar la compra de la mayor parte de los terrenos necesarios para edificar el que promete ser uno de los recintos más imponentes y modernos del futbol, dejando atrás las limitaciones de espacio que frenaban su crecimiento.

La operación clave consistió en la adquisición de un terreno de aproximadamente 101 mil 171 metros cuadrados, situado estratégicamente a unos 350 metros de su hogar actual. Con esto, el club amarra el espacio físico ideal para dar vida a una joya arquitectónica que albergará a 100 mil espectadores.

Una inversión histórica para revolucionar Trafford

El nuevo proyecto del Manchester United no se limita únicamente a la cancha. Se trata de un plan de regeneración integral que busca transformar por completo la zona comercial y deportiva de la región:

Inversión monumental: El costo estimado de la obra ronda los 2,600 millones de dólares.

Impacto urbano: Contempla la edificación de nuevas viviendas, desarrollos comerciales y áreas públicas.

Motor económico: Se prevé la generación de miles de empleos directos e indirectos durante las próximas décadas.

¿Qué pasará con el actual Old Trafford?

Para tranquilidad de los aficionados más románticos, Old Trafford seguirá operando con normalidad mientras se lleva a cabo la construcción del nuevo inmueble. La mudanza definitiva ocurrirá una vez que el nuevo coloso esté completamente terminado, cumpliendo con la visión de la directiva de potenciar la experiencia del fanático y disparar los ingresos comerciales de la institución.

Los planos definitivos y el diseño final del recinto se darán a conocer en las próximas semanas a través de consultas públicas obligatorias antes de arrancar la fase definitiva de construcción.