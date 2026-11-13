Manchester City tiene fecha limite para veredicto por la apelación a los 114 cargos en su contra

La novela del futbol mundial en la presente temporada sin duda alguna se vive en la Premier League y esta podría vivir su último gran capitulo en las próximas semanas, pues de acuerdo a diversos reportes desde Inglaterra, el Manchester City está próximo a conocer su sanción.

Según informa Financial Times, la apelación presentada por el conjunto inglés tras ser encontrado culpable en 114 de 115 cargos por infracciones financieras ya tiene fecha fijada para su resolución y a mediados del mes de diciembre quedará todo definido.

Los reportes señalan que si todo marcha conforme lo planeado, el Comité de Apelaciones tomará una decisión respecto al tema en un par de semanas y estaría haciendo totalmente pública la sanción durante los primeros días del mes de enero del 2027.

No se espera que el City se absuelto de los 114 cargos, pero el objetivo del club inglés es librarse de la mayor cantidad posible con la intensión de que el castigo no sea tan importante.

Erling Haaland llegó a 13 goles en nueve partidos ante el Leipzig, su rival más castigado, y dio el triunfo al Manchester City. REUTERS

¿Sanción histórica para el Manchester City?

Hasta el momento la magnitud del castigo solamente se limita a rumores y no hay nada confirmado, pero se especula que la sanción puede ir desde un gran reducción de puntos para la presente temporada hasta la perdida de la categoría de forma inmediata.

La misma fuente también menciona que pese a esto se desconoce cuando es que los castigos puedan entrar en vigor e inclusive señala que el City también podría apelar las sanciones.

Actualmente Manchester City se encuentra en la tercera posición de la tabla a tanto solo seis puntos del líder y vigente campeón de la Premier League, Arsenal.

Manchester City gana 3-0 al Liverpool X: @ManCity

Figuras del City podría ‘huir’ en invierno

En caso de que se confirme el peor de los escenarios para el Manchester City, varias de sus figuras se convierten automáticamente en candidatos a salir en la ventana de transferencias.

El mercado de fichajes invernal en Inglaterra comienza el 1 de enero del 2027, por lo que en caso de ver comprometido su futuro, los jugadores más importantes del club estarían con posibilidades de buscar acomodo en otro equipo.