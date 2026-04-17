¡Madrid llora! Carlos Alcaraz y Novak Djokovic son baja del Mutua Madrid Open

El Mutua Madrid Open 2026 ha recibido un golpe letal en el corazón de su cuadro principal. Este viernes, la organización y los propios jugadores confirmaron que Carlos Alcaraz y Novak Djokovic no pisarán la arcilla de la capital española, dejando al torneo sin su máximo ídolo local y sin el histórico tenista serbio a solo tres días del arranque oficial.

El español tomó la decisión debido a una lesión en la muñeca, misma que ya lo había dejado fuera del Barcelona Open Banc Sabadell. Aunque existía la esperanza de verlo en Madrid, las molestias no cedieron y optó por no arriesgar de cara a lo que resta de la temporada.

Hay noticias que cuesta muchísimo dar. Madrid es casa… me duele no poder estar delante de mi gente”, expresó Alcaraz en redes sociales, dejando claro el impacto emocional de su ausencia.

Pero no es la única baja de peso. Novak Djokovic también anunció que no participará en el torneo, encendiendo aún más las alarmas en la gira de arcilla.

El serbio atraviesa problemas físicos en el hombro derecho, lesión que arrastra desde hace semanas y que ya lo había marginado de competencias recientes como el Miami Open y el Masters de Montecarlo.

Con estas dos ausencias, el Mutua Madrid Open pierde a sus máximas figuras, dejando un panorama abierto en uno de los torneos más importantes previo a Roland Garros.