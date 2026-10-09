La Madre habló. El emotivo mensaje de Kwanza Jones, dueña de los Padres de San Diego

Los Padres de San Diego quedaron eliminados de la actual temporada de las Grandes Ligas a manos de Milwaukee, pero más allá de la frustración por la derrota, la nueva propietaria del equipo, Kwanza Jones, aprovechó el descalabro para mandar un emotivo mensaje a su afición.

Vimos el corazón, la lucha, el trabajo. Vimos todo lo que dejaron en el campo y estamos orgullosos. Y la afición, estuvieron ahí, creyeron, trajeron la energía juego tras juego. En casa y de visita. Así es San Diego. Así es la Baja y más allá”, compartió en su cuenta personal de Instagram.

Los Padres se enfrentaron a los Cerveceros, el mejor equipo de la temporada regular en la Liga Nacional. Cayeron en los primeros dos juegos 3-2 y 4-3, pero ilusionaron a su afición al regresar al Petco Park y llevarse una victoria 4-3. Finamente, Milwaukee se llevó el cuarto juego de la serie y triunfo 3-1 para sellar su pase a la NLCS.

“No obtuvimos el resultado que queríamos, pero miren lo que ganamos en el camino: la conexión, la comunidad, los momentos que nos unieron y la fe en lo que es posible.

“No se confundan: estamos aquí para ganar. Y como dije, de preferencia lo más pronto posible. La temporada termina, pero el trabajo no. Tampoco la fe, y tampoco nuestro compromiso”, concluyó Kwanza Jones.