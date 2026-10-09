Julián Quiñones participa en la goleada del Al-Qadisiya 5-0 sobre Al-Kholood

El Al-Qadisiya del mexicano Julián Quiñones propinó un goleada este viernes 5-0 al Al-Kholood en el Estadio Al-Hazem, en el duelo correspondiente a la Jornada 8 de la Liga Profesional Saudí.

El colombiano naturalizado mexicano, que hace apenas tres meses representó a México en la pasada Copa del Mundo de la FIFA y se convirtió en el mexicano con más goles en un mundial con el Tri (4), colaboró con un gol y dos asistencias en el abultado resultado de la liga saudí.

Apenas se acomodaban los equipos sobre el césped cuando cayó el primer gol. Corría el minuto cuatro cuando Tijjani Reijnders aprovechó una desconcentración defensiva para mandar guardar la pelota al fondo de las redes tras validación del VAR, firmando el 0-1 tempranero que alteró los planes de Al-Kholood. Lejos de conformarse o replegarse, la escuadra visitante mantuvo la presencia en tres cuartos de cancha.

Al minuto 13, el atacante Christopher Bonsu Baah definió con serenidad ante la salida del guardameta Hamed Al-Shanqiti para marcar el segundo tanto de la tarde. La zaga local lucía vulnerable ante las diagonales de Quiñones, quien partió como referente de punta en un esquema 3-5-2 que le dio total libertad para asociarse y jalar marcas.

Antes de irse al descanso, al minuto 40, Musab Al-Juwayr capitalizó una jugada colectiva para marcar el 0-3 con el que los equipos se retiraron a los vestidores.

Quiñones condujo a la victoria en la segunda mitad

Para la segunda mitad, Al-Kholood intentó reaccionar con ajustes en el 11 inicial. Tuvo la oportunidad más clara para descontar al minuto 63 con una pena máxima, sin embargo, Iker Kortajarena desperdició el cobro mandando su disparo por un costado. La falla sepultó el ánimo del cuadro local y le abrió la puerta a la exhibición final de la ofensiva visitante.

Fue en el último tercio del encuentro donde la figura de Julián Quiñones lució en todo su esplendor. Al minuto 67, el atacante mexicano dio cátedra de lectura de juego al habilitar con precisión a Mateo Retegui, dejándolo con ventaja para batir la portería y colocar el 0-4 en el marcador.

El último de la noche llegó al minuto 86. Tras una falta dentro del área revisada por el videoarbitraje, se sancionó la pena máxima en favor de Al-Qadisiya. Quiñones tomó el balón con determinación, ejecutó con frialdad y potencia desde los once pasos para batir al arquero Al-Shanqiti, sellando el 0-5 definitivo.