CMB frena aspiraciones de Lester Martínez para enfrentar a Canelo Álvarez

En el marco de la 64.ª Convención Anual del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), el presidente del organismo, Mauricio Sulaimán, descartó un combate inmediato entre el guatemalteco Lester Martínez y Saúl "Canelo" Álvarez por el campeonato indiscutido de los pesos supermedianos.

A pesar de que Martínez ocupa la posición de retador oficial, el dirigente del CMB argumentó que el peleador centroamericano aún no cuenta con el nivel boxístico requerido para medirse al tapatío. Según Sulaimán, esta política busca evitar enfrentamientos desproporcionados frente a figuras de primer orden.

"La costumbre del Consejo Mundial de Boxeo es evitar al máximo tener retadores oficiales que realmente no estén al nivel del campeón. Hay peleadores que son sobresalientes como Canelo Álvarez, Ryan García o Benavidez; hay peleadores que están fuera del rango de los que van en avance", señaló Sulaimán.

Sobre el futuro inmediato del campeón indiscutido, la dirigencia del CMB confirmó que le otorgará un periodo de descanso tras su última conquista antes de definir su calendario. "Canelo acaba de conquistar su título y le vamos a dar días de descanso, que analice las opciones que tiene y nos las haga saber cuál es el siguiente plan", añadió el directivo.

Para mantener activo al peleador guatemalteco, la solución planteada por el organismo es la defensa de su cetro secundario: "Lester Martínez es el campeón interino, va a defender el título interino. Entonces no se le lastima a nadie, se mantiene la actividad y se procura que se den las peleas en el momento adecuado del mayor nivel".

Mauricio Sulaiman president of World Boxing Council (WBC) Adrian Macias

La postura de Lester Martínez

Ante la decisión del organismo, el púgil guatemalteco alzó la voz para exigir que se respeten los escalafones oficiales del CMB, aunque tomó la prórroga como una oportunidad para llegar en mejor condición.

"Hay que hacer valer nuestros derechos; la posibilidad está a la vuelta de la esquina. Había escuchado algo así, pero ahora vamos a tener más tiempo de preparación. Se va a dar, es la pelea que todos quieren", afirmó Martínez.

Incertidumbre sobre el retorno del "Canelo"

Tras estos pronunciamientos, la fecha y el rival para el regreso al cuadrilátero de Saúl Álvarez se mantienen sin confirmación oficial. Trascendió que el mexicano podría reaparecer en el mes de febrero, contemplando un calendario de hasta tres combates para el año 2027.