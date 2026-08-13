Austin FC vs. América llegan con paso perfecto a la tercera fecha de Leagues Cup
El cuadro texano llega a este partido sin haber permitido goles en contra. América habiendo marcado 6 tantos y como líder en el Clausura 2026
Por: Sergio Alvarez
Local
00
Visitante
Ambos equipos llegan con dos victorias consecutivas en el torneo binacional
3'El silbante del juego
Juan Calderón Pérez dirigirá las acciones del encuentro. Cuenta con gafete FIFA por CONCACAF desde 2017
1' Aaaaaarranca el partido
Comienzan las acciones en un soleado Q2 Stadium, casa de Austin FC
0'Debut sorpresivo del Águila
Edwin Cerrillo, mediocampista recién fichado por las Águilas del América estaría debutando con el cuadro de Coapa.
0'También el once titular de las Águilas del América
30.- Rodolfo Cota (P) (C) 3.- Israel Reyes 4.- Sebastián Cáceres 5.- Kevin Álvarez 6.- Edwin Cerrillo 7.- Paul Rodríguez 12.- Isaías Violante 13.- Alan Cervantes 26.- Cristian Borja 28.- Erick Sánchez 189.- Cárdenas Alejandro
0'Está lista la alineación de Austin FC
1.- BradStuver (P) 5.- Oleksandr Svatok 6.- Ilie Sánchez (C) 9.- Brandon Vázquez 10.- Myrto Uzuni 11.- Facundo Torres 17.- Jon Gallagher 29.- Guilherme Biro 30.- Joseph Rosales 35.- Mateja Dordevic 38.- Ervin Torres