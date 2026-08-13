Isaac del Toro vuelve a escena el próximo domingo 16 de agosto de 2026 después de su histórico Tour de Francia, cuando corra la ADAC Cyclassics de Hamburgo, prueba que ya disputó en 2025. La carrera alemana la podrán seguir los aficionados mexicanos a través de la televisión de paga.

Hora: 5:15 de la mañana, tiempo de la CDMX.

Día: Domingo 16 de agosto de 2026.

¿DÓNDE VER A ISAAC DEL TORO EN LA ADAC CYCLASSICS DE HAMBURGO?

Claro Sports

Isaac del Toro vuelve a las calles después de su histórico Tour de Francia 2026 Mexsport

La ADAC Cyclassics de Hamburgo será la primera carrera en la que Isaac del Toro vuelva a las calles, después de quedar tercero general en el Tour de Francia 2026 y campeón de la Clasificación de los Jóvenes de “La Grande Boucle”.

También la carrera alemana le servirá al originario de Ensenada, Baja California, como preparación para su participación en el Campeonato Mundial de Ciclismo en Ruta, que se disputará del 20 al 27 de septiembre en Montreal, Canadá.

Así será el recorrido de la ADAC Cyclassics de Hamburgo 2026 Foto tomada de https://www.cyclassics-hamburg.de/

La carrera de Hamburgo tendrá salida en Buxtehude y meta en Mönckebergstraße, Hamburgo. Un recorrido de 205.7 kilómetros y en la que participarán 18 UCI WorldTeams y 4 UCI ProTeams.

La carrera de un día es ideal para los velocistas puros y especialistas en clásicas y grupos de escapada.

Isaac del Toro ya compitió en la ADAC Cyclassics de Hamburgo 2025 Mexsport

Actualmente, para la ADAC Cyclassics de Hamburgo, Isaac del Toro está ubicado en el lugar 42 del ranking.

¿CÓMO LE FUE A ISAAC DEL TORO EN LA ADAC CYCLASSICS DE HAMBURGO 2025?

Finalizó en el lugar 42, con un tiempo de 4h 24’ 36”, a +00’ 30” del irlandés Rory Townsend, ganador de la prueba con un tiempo de 4 h 24’ 06”.