Estacionar en el Estadio Banorte costará hasta 1,000 pesos: afición estalla por los altos precios

Dejar el automóvil a resguardo durante un partido de futbol en el Estadio Banorte se convirtió en un lujo desmedido para miles de personas y una fuente de indignación popular. Ante la agitada cartelera del fin de semana (que contempla el choque del Atlante contra Toluca este sábado y el duelo del América frente a San Luis el domingo), la directiva del recinto encendió la mecha en redes sociales tras anunciar las tarifas oficiales para dejar el automovil.

La controversia comenzó con la difusión del cartel oficial del inmueble. En él se invita a los asistentes a adquirir con anticipación su boleto a través de la plataforma Fanki por un costo de 450 pesos. Sin embargo, la estocada al bolsillo llega para quienes deciden pagar el mismo día del encuentro: la tarifa se dispara hasta los mil pesos y sujeto a disponibilidad

Precios anunciados

Venta anticipada-----450 pesos

Día del partido--------1,000 pesos

Las reacciones de la afición no se hicieron esperar. La disparidad entre el costo del acceso al inmueble y el precio para estacionar un vehículo desató duras críticas hacia la logística del recinto y llamados directos a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

No manches, está más caro el boleto de estacionamiento que la entrada al estadio y no es nada seguro el dejarlo adentro, hay basura, está obscuro, ¡se inunda! Ojalá puedan hacer algo”, denunció Miguel Marmolejo en su cuenta de X (@Marmolejo_98), etiquetando a la Profeco.

Oye @Profeco, es un fraude que el precio del estacionamiento ahora parezca ser ‘dinámico’ y cambie y aumente en el día del evento”, señaló por su parte Luis Ernesto (@LuisErnestoP95).

Cargos "dinámicos": Asistentes calificaron de injusta la variación del precio por el simple hecho de pagar en taquilla o el día del partido, catalogando la estrategia de venta como una práctica abusiva.

Con la alta afluencia prevista para los duelos del fin de semana, la molestia promete escalar.

La molestia no es nueva

El malestar entre los aficionados no es un hecho aislado de este fin de semana. La tensión por las tarifas del estacionamiento en el recinto comenzó a gestarse desde el semestre pasado, cuando el Estadio Banorte albergó el cruce entre Cruz Azul y América