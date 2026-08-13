Después de darse a conocer quiénes protagonizarán la lucha estelar del 93 Aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) en la Arena México, también se revelaron algunas de las batallas que estarán en la cartelera del próximo viernes 18 de septiembre de 2026.

En otra de las batallas que llama la atención es el tan ansiado encuentro entre Andrade “El Ídolo” y Volador Jr. Hace casi 13 años, ambos luchadores protagonizaron el 80 Aniversario del CMLL, donde el ex La Sombra dio a conocer el rostro del líder de “Los Depredadores”.

“Soy Andrade El Ídolo, pero muchos me conocieron como La Sombra en mi etapa en el Consejo Mundial de Lucha Libre y me siento muy contento de regresar este 18 de septiembre al 93 Aniversario, pero también me siento contento porque enfrentaré a uno de mis grandes rivales. Muchos se imaginarán quién es ese gran rival, pues se los diré, es Volador Jr. ¿Tú crees que podrás con Andrade El Ídolo? Cómo te quité la máscara, este 93 Aniversario te humillaré ante tu gente, ante tu empresa en la Arena México. Espero estés preparado”, dijo Andrade.

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Estos comentarios obtuvieron respuesta de Volador Jr, quien recordó de quién aprendió.

“Qué te puedo decir de este personaje que mordió la mano del Consejo Mundial de Lucha Libre al irse para otra empresa y ahora quiere regresar, demostrarme y decirme que tiene más experiencia que uno. Nada más que recuerde de quién aprendió, quién lo enseñó a caminar porque cuando él regresó de su tierra, en vez de traer tenis o zapatos, andaba descalzo, ni a huaraches llevaba”, indicó.

ASÍ VA LA CARTELERA DEL 93 ANIVERSARIO DEL CMLL: