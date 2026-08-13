Rogelio Funes Mori encuentra nuevo destino en Chile

Vivió una larga y exitosa etapa en el futbol mexicano. Tanto así, que decidió naturalizarse mexicano y fue llamado a la Selección Nacional de México por el estratega Gerardo Martino. Sin embargo, el atacante nacido en Argentina, Rogelio Funes Mori cambió de aires y firmó un nuevo contrato con el Club Deportivo Universidad de Concepción de Chile.

Mediante sus redes sociales, Rogelio compartió que firmó por 18 meses con el cuadro andino, al que llegó como agente libre. El último contrato que había tenido el jugador fue con el Club León, quien tenía sus derechos federativos hasta este día.

Formado en River Plate, Rogelio Fune Mori militó con el Benfica de Portugal y posteriormente, llegó a los Rayados de Monterrey, en ambas instituciones logró ser Campeón en repetidas ocasiones, entre 2013 y 2021.

La calidad del jugador también ha pisado las canchas de Eskişehirspor de Turquía, los Pumas de la UNAM y el León.