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Rogelio Funes Mori encuentra nuevo destino en Chile

El atacante naturalizado mexicano fichó con la Universidad de Concepción

Por: Sergio Alvarez

Rogelio Funes Mori fue subcampeón en la Copa Oro 2021 con la Selección Mexicana y disputó un encuentro en el Mundial de Qatar 2022, Vs Arabia Saudita. (Mexsport).
Rogelio Funes Mori fue subcampeón en la Copa Oro 2021 con la Selección Mexicana y disputó un encuentro en el Mundial de Qatar 2022, Vs Arabia Saudita. (Mexsport).

Vivió una larga y exitosa etapa en el futbol mexicano. Tanto así, que decidió naturalizarse mexicano y fue llamado a la Selección Nacional de México por el estratega Gerardo Martino. Sin embargo, el atacante nacido en Argentina, Rogelio Funes Mori cambió de aires y firmó un nuevo contrato con el Club Deportivo Universidad de Concepción de Chile.

Mediante sus redes sociales, Rogelio compartió que firmó por 18 meses con el cuadro andino, al que llegó como agente libre. El último contrato que había tenido el jugador fue con el Club León, quien tenía sus derechos federativos hasta este día.

Formado en River Plate, Rogelio Fune Mori militó con el Benfica de Portugal y posteriormente, llegó a los Rayados de Monterrey, en ambas instituciones logró ser Campeón en repetidas ocasiones, entre 2013 y 2021.

La calidad del jugador también ha pisado las canchas de Eskişehirspor de Turquía, los Pumas de la UNAM y el León.

“Ahora, con toda esa experiencia, sus goles y sus títulos, Funes Mori llega a Concepción para comenzar un nuevo capítulo de su carrera y defender los colores del Campanil. Bienvenido al ÚNICO campeón de Concepción, @rogeliofm9", informó el equipo chileno en su cuenta de Instagram.

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