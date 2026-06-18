Luis Romo emula a Julián Quiñones y es elegido MVP del México vs Corea

La noche del jueves 18 de junio pasará a la memoria de Luis Romo, quien firmó el gol de la victoria 1-0 ante Corea del Sur y fue galardonado como el Jugador del Partido (MVP) en el segundo partido de la Selección Mexicana en el Mundial 2026.

Con esta distinción oficial de la FIFA, el mediocampista sinaloense se transformó en el segundo futbolista mexicano en adjudicarse dicho reconocimiento en este Mundial, emulando lo conseguido por Julián Quiñones en el partido de debut frente a Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México.

El centrocampista superó días de intensos cuestionamientos en plataformas digitales sobre su presencia en el once inicial del esquema de Javier Aguirre. “La mentalidad te saca adelante; siempre tienes que estar fuerte. A lo mejor las palabras no fueron las mejores, confundí presión con obligación, pero al final sé que estoy fuerte mentalmente”, admitió Romo en zona mixta, dedicando el logro al respaldo de su familia y a la cohesión del vestidor.

¿Quién es Luis Romo?

Nacido el 5 de junio de 1995 en Los Mochis, Sinaloa, Luis Romo es un mediocampista defensivo y central. Su camino en el balompié profesional se consolidó de forma madura a los 23 años con el Querétaro, club donde portó el gafete de capitán debido a sus dotes de liderazgo en la zaga.

Luis Romo siendo marcado por Rodrigo Aguirre. Mexsport

Su consagración en la Liga MX ocurrió con el Cruz Azul, escuadra en la que se convirtió en pieza medular para romper la sequía de títulos de la institución en el torneo Guardianes 2021, semestre en el que fue condecorado con el Balón de Oro al Mejor Jugador del circuito comercial mexicano.

Tras un paso sólido con los Rayados de Monterrey entre 2022 y 2024, Romo regresó brevemente a la Máquina antes de dar el salto al Guadalajara en enero de 2025, club donde actualmente milita y, donde esta noche, se volvió un héroe en el Estadio Guadalajara, en su propia casa.