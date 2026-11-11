Luis de la Fuente defiende a Lamine Yamal: "No tiene ningún privilegio"

Las críticas hacia Lamine Yamal por su ausencia de la concentración de España han sido numerosas en los últimos días.

El extremo del Barcelona no viajó a Praga con el resto del grupo por unas molestias en la rodilla y se quedó en casa para recuperarse, lo que desató especulaciones sobre un supuesto trato de favor o incluso la idea de que se había “borrado” del partido de este jueves ante República Checa.

Lamine Yamal se encuentra recuperándose de una lesión en la rodilla @SEFutbol

Luis de la Fuente sale en defensa de Lamine Yamal

Hoy, su entrenador en la selección, Luis de la Fuente, ha salido a defenderlo con contundencia en la rueda de prensa previa al encuentro en el Estadio Letná.

El seleccionador se mostró molesto por lo que considera informaciones lanzadas “desde el desconocimiento” y dejó claro que la decisión la tomó él mismo pensando en la salud del jugador y en tenerlo en las mejores condiciones posibles para el domingo ante Inglaterra.

“Hablar desde el desconocimiento, en la vida es lo más triste y lamentable. Para eso vengo yo a dar luz, para ver si los que piensan eso se enteran. Lamine tenía un proceso, se hizo daño en el último partido, en una rodilla. Fue a hacerse el tratamiento habitual, una resonancia en Barcelona. Vieron que tenía una inflamación y líquido en la rodilla. Eso invitaba a que había que darle descanso”, refirió.

Sobre la decisión de no hacerle viajar, De la Fuente fue rotundo y aseguró que fue su decisión, junto con la del Barcelona.

Con el servicio médico del Barca tenemos una relación fantástica y yo decidí que, para evitar este viaje y para venir aquí a hacer el tratamiento sin saber si iba a estar en disposición, que se quedara en su casa y que el viernes, si está bien, se incorpórase”, afirmó.

Ante las especulaciones sobre que Lamine tenga un trato diferente en España, De la Fuente negó categóricamente cualquier privilegio.

No tiene ningún privilegio y los compañeros están tranquilos porque además es que tratamos a todos por igual y en estas otras ocasiones también. Esto lo hubiéramos hecho por cualquier otro jugador y los jugadores lo saben”, refirió.

También cargó contra las especulaciones: “A mí lo que más me duele es la mentira, la falta de rigor, la falta de veracidad, el invento. Ante eso, yo me rebelo o trato de rebelarme. Igual he contado más cosas de las que debiera, pero es la única manera de que la gente sepa con datos cuál es la realidad. No aguanto a la gente que trata de engañar y mentir”.