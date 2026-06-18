Luis Díaz, la joya del Bayern Múnich, brilla con Colombia y confiesa: "Casi rompo en llanto"

Colombia se encomienda al genio de Luis Díaz para sobresalir en la Copa del Mundo. La afición ha hecho su parte y encendió los ánimos en su paso por la Ciudad de México, teñida de miles de playeras amarillas.

Será para siempre un partido especial para los colombianos, por jugarlo en la catedral del futbol en el continente Americano y por honrar a su nuevo gran ídolo, Luis Díaz, un torpedo para jugar al futbol y que también es la joya del Bayern Múnich.

Díaz, a pesar de todo, sigue siendo un muchacho delgado, muy rápido y que se quiere comer el mundo con su selección.

Celebró Luis Díaz con un estadio Ciudad de México copado de colombianos Eduardo Jiménez

"Cuando estaba por salir a la cancha, en este estadio precioso estuve a punto de romper en llanto, si no lo hice fue porque tengo que mantener la ecuanimidad mental, pero se me vinieron muchas cosas a la cabeza, desde que era pequeño".

¿Por qué se emocionó tanto Luis Díaz?

En su primer Mundial ha monopolizado la atención. Díaz disfruta el momento porque en el pasado siempre hubo cuestiones ajenas al balón que mermaban su rendimiento físico, pero esta vez promete que es todo diferente.

"Cumplí mi sueño de niño y qué mejor con un gol y una asistencia. Sí, podré ser el mejor del partido, pero realmente se lo debo todo al grupo. Antes me pasaban cosas en lo familiar, en lo físico o mental que perjudicaban mi rendimiento, pero para este Mundial estoy en mi mejor momento".

Esta madurez endulzada con su buen rendimiento es lo que tiene a Colombia de rodillas, pidiendo que no le pase nada y que, junto a los veteranos y nuevos jugadores de la Selección, pueda trascender.

"Estoy muy bien en todos los ámbitos, así que con eso a favor trabajo para que las cosas salgan mejor. Es mi primer Mundial y es especial, por eso tengo que encaminar a este grupo a lo mejor".Propuestas de Títulos SEO