De una cita por internet a una familia mundialista entre Monterrey y Colombia

MONTERREY.- Mientras Colombia derrotaba 3-1 a Uzbekistán en el Estadio Ciudad de México para comenzar con el pie derecho su participación en la Copa del Mundo, la celebración también se sintió con fuerza a cientos de kilómetros de distancia.

En el FIFA Fan Fest de Monterrey, al menos dos mil aficionados colombianos se reunieron para seguir el encuentro y convertir por unas horas el Parque Fundidora en una extensión de su país. Entre camisetas amarillas, banderas y cánticos, una familia llamó la atención por representar mejor que nadie la unión entre Colombia y México.

Ángel Miranda nació en Monterrey. Yetsi en Colombia. Su hijo, que los acompañó durante la celebración, creció entre ambas culturas. Los tres llegaron juntos para festejar una victoria que tuvo un significado especial para una familia cuya historia comenzó mucho antes de que rodara el balón en este Mundial.

Todo inició hace más de una década gracias a internet.

La conocí por internet”, contó Ángel entre risas cuando se le preguntó cómo había conocido a su esposa.

La plataforma fue Badoo. Lo que comenzó como una conversación casual pronto se transformó en una relación que cruzó fronteras.

Ángel viajó a Colombia, donde la pareja decidió casarse. Después vino la decisión que cambiaría sus vidas: establecerse en Monterrey.

“Nos casamos allá y al año ya me la traje”, recordó.

Han pasado 13 años desde entonces. Tiempo suficiente para formar una familia, echar raíces en Nuevo León y construir un hogar donde conviven dos identidades que lejos de competir, se complementan.

Por eso el Mundial tiene un significado especial.

Para Ángel, la prioridad está clara.

“Primero México, primero México”, respondió sin titubear cuando se le preguntó por sus preferencias futbolísticas.

Sin embargo, Colombia ocupa también un lugar importante dentro de la familia, especialmente para Yetsi, quien encontró en la comunidad colombiana de Monterrey una manera de mantenerse cerca de sus raíces.

Lo viví como si hubiera jugado aquí. Donde sea voy a disfrutarlo porque es mi país. Estoy viviendo esto como si estuviera en Colombia”, explicó.

La colombiana relató que existe una comunidad muy numerosa de compatriotas en Nuevo León, quienes suelen reunirse para celebrar fechas importantes y seguir juntos los partidos de la selección.

Somos muchos, muchísimos. Tenemos grupos desde hace años y siempre tratamos de reunirnos. Nos juntamos para los partidos, para la Independencia y para las fiestas de diciembre”, señaló

La adaptación a México no fue sencilla en un principio. El clima regiomontano representó uno de los mayores retos para alguien acostumbrada a condiciones muy distintas. Sin embargo, con el paso de los años terminó sintiéndose plenamente integrada.

“Al comienzo fue difícil por los cambios de clima, pero uno se adapta. Los seres humanos somos de adaptación. Hoy totalmente se siente como estar en casa”, aseguró.

Ahora es su hijo quien representa mejor que nadie la historia que comenzó con un mensaje por internet y terminó formando una familia en Monterrey. Creció escuchando historias de Colombia, celebrando tradiciones mexicanas y aprendiendo a querer dos países que forman parte de su identidad.

Por eso, si el destino llega a cruzar los caminos de México y Colombia en esta Copa del Mundo, la familia ya tiene preparada la solución.

“Nos vamos a poner dos camisetas”, adelantó Ángel.

Después de todo, cuando una historia de amor logró unir a Monterrey y Colombia bajo el mismo techo, elegir un solo equipo parece ser el menor de los problemas.

Gentálica pondrá el rock al Mundial tras el México-Corea del Sur

La fiesta no terminará con el silbatazo final. Una vez concluido el encuentro entre México y Corea del Sur, el escenario del FIFA Fan Fest de Montrrey, que recibirá a Gentálica, una de las bandas más representativas de la escena regiomontana.

El grupo será el encargado de cerrar las actividades de este jueves en el Parque Fundidora, donde miles de aficionados se reunirán para seguir el segundo compromiso del Tricolor en la Copa del Mundo.

Con más de dos décadas de trayectoria y canciones como "Ya nada es igual" y "No tengo amigos", la agrupación llevará el sello del rock regiomontano a una celebración que busca combinar futbol, cultura y entretenimiento durante el Mundial.

La presentación forma parte de la agenda artística preparada para acompañar las transmisiones de los partidos en el Fan Fest, uno de los principales puntos de reunión para aficionados locales, nacionales y extranjeros que han convertido a Monterrey en una auténtica capital mundialista durante estas semanas.