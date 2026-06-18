¡Bombazo Mundial! Acuerdo entre el Real Madrid y Enzo Fernández 

El Real Madrid está viviendo un momento de cambio radical con el regreso de José Mourinho al banquillo.

El técnico portugués ha impulsado una renovación ambiciosa del club blanco que busca devolverle el dominio tanto en LaLiga como en Europa.

Enzo Fernández en un partido con Argentina Mexsport

Mourinho y la directiva encabezada por Florentino Pérez han puesto en marcha una gran reconstrucción del plantel, con el objetivo es formar un equipo sólido, compacto y con hambre de títulos para la temporada 2026/27.

¿Enzo Fernández llegará al Real Madrid? Reportan acuerdo

Según informa el Diario SPORT, el Real Madrid ya habría alcanzado un acuerdo total con Enzo Fernández. El mediocampista argentino firmaría un contrato hasta el 2032, mostrando la clara intención del club de apostar a largo plazo por el talentoso jugador.

Ahora, las negociaciones se centran en llegar a un entendimiento con el Chelsea por el traspaso definitivo. El club londinense tasó al jugador en alrededor de 140 millones de euros, pero el Real Madrid busca abaratar la operación. El montante total podría superar los 100 millones de euros.

Enzo Fernández, de 25 años, ve con muy buenos ojos el proyecto de Mourinho y estaría ilusionado con la posibilidad de convertirse en una pieza clave del nuevo centro del campo merengue.

Su llegada complementaría perfectamente el perfil de un equipo que busca equilibrio, visión de juego y recuperación en la medular.

Real Madrid, con tres refuerzos, pero busca más

Con la llegada confirmada de Marc Cucurella, Bernardo Silva e Ibrahima Konaté, el Real Madrid ya cuenta con tres refuerzos de peso para la próxima campaña.

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A estos se suma el acuerdo avanzado por Denzel Dumfries, que fortalecerá el lateral derecho, y ahora la operación por Enzo Fernández como guinda a una reconstrucción ambiciosa.

Esta nueva plantilla, moldeada bajo las órdenes de Mourinho, promete ser más equilibrada, competitiva y versátil. El técnico portugués tendrá a su disposición un grupo con experiencia, juventud y calidad para pelear por todos los títulos en juego.

El Bernabéu ya sueña con un Real Madrid renovado, sólido y ganador. Con estas incorporaciones, el club blanco da un paso firme hacia la reconquista de la gloria europea y doméstica.