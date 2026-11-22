Anwar Ben Rhouma volvió a aparecer en el momento justo. En la Jornada 17 del Apertura 2026, el delantero de Chivas Sub-21 marcó al minuto 53 el 2-0 ante Cruz Azul y con ello selló su liderazgo absoluto en la tabla de goleo de la categoría con 12 anotaciones.

El encuentro terminó 2-1 a favor del Guadalajara (con el primer tanto de Gael García al 23’ y el descuento de Juan Calero al 75’), y con ese tanto el joven atacante cerró la fase regular como el máximo romperredes del torneo.

En apenas su primera campaña con la camiseta rojiblanca, Ben Rhouma disputó los 15 partidos como titular y acumuló 1,288 minutos, promediando un gol cada 107 minutos.

Anwar Ben Rhouma, jugador de Chivas, acepta el llamado de la Selección Sub-23 de Túnez Instagram

Llegó procedente del desaparecido Mazatlán y desde el debut, cuando anotó ante Toluca en la Jornada 1, mantuvo una regularidad poco común en las fuerzas básicas.

Sus 12 goles incluyen dobletes ante León, Atlas y Pachuca, además de tantos clave en clásicos ante América y Atlas, cifras que lo colocan por encima de cualquier otro atacante de la categoría y confirman que la cantera de Chivas vuelve a producir una joya goleadora con olfato y contundencia.

Ya tuvo minutos con el Tapatío y convocatorias al primer equipo, y él mismo reconoció que el título individual estaba entre sus objetivos, aunque no esperaba lograrlo tan rápido. Ahora apunta a llegar a 18 goles incluyendo la Liguilla y a levantar el campeonato con la Sub-21.

Los goles de Anwar Ben Rhouma en el Apertura 2026

Cruz Azul / J17 / 1 gol

León / J16 / 2 goles

Rayados / J14 / 1 gol

Atlas / J11 / 2 goles

Querétaro / J10 / 1 gol

América / J9 / 1 gol

Pachuca / J6 / 2 goles

Santos / J4 / 1 gol

Toluca / J1 / 1 gol

Chivas Sub-21, a Cuartos ante Juárez

Con la victoria de este domingo ante la Máquina, el Guadalajara Sub-21 llegó a 31 puntos y aseguró el tercer lugar de la tabla general del Apertura 2026.

El equipo, que es el vigente campeón de la categoría tras coronarse en el Clausura 2026 al vencer al América, cerró la fase regular con solvencia y se mete a la Liguilla con la obligación de defender el título que conquistó apenas unos meses atrás.

En los Cuartos de Final se medirán a Juárez, en una serie que aún no tiene fechas ni horarios confirmados.