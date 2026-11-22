Villarreal emitió un comunicado oficial este domingo 22 de noviembre de 2026 para desmentir las versiones que vinculaban la cirugía ocular de Nicolas Pépé con la observación del eclipse solar del pasado 12 de agosto. La institución castellonense señaló que dichos reportes carecen de fundamento y aseguró que la intervención médica estaba programada con anterioridad por causas ajenas al fenómeno astronómico.

La postura oficial del club

A través de sus canales oficiales, el submarino amarillo rechazó las especulaciones difundidas tras la viralización del tema en plataformas digitales y medios deportivos. En el texto difundido este domingo, la entidad expresó que es completamente falso que la intervención oftalmológica tenga vínculo alguno con mirar el eclipse solar.

La directiva subrayó que el procedimiento quirúrgico ya se encontraba previsto con antelación por motivos médicos independientes al evento astronómico del 12 de agosto. Asimismo, el Villarreal pidió actuar con rigor y responsabilidad al momento de informar sobre cuestiones relacionadas con el estado de salud de los integrantes de la plantilla

¿Dónde surgió este rumor?

La controversia cobró fuerza este domingo a partir de reportes difundidos en España, entre ellos una versión atribuida a DAZN, donde se señalaba que el atacante habría sufrido daños oculares tras observar el eclipse solar sin gafas de protección homologadas. Tras conocerse esa información, comenzaron a circular en redes sociales imágenes en las que Pépé grababa el fenómeno sin protección ocular visible, lo que alimentó las conjeturas entre usuarios.

Sin embargo, el propio seguimiento competitivo del futbolista contradice la versión de una afectación inmediata derivada del evento de agosto. Después del 12 de agosto, el extremo marfileño disputó encuentros tanto con el Villarreal como con la selección de Costa de Marfil antes de pasar por el quirófano.

Nicolas Pepé fue operado de la vista Instagram: nicolas.pepe19

Ausencia en octubre y regreso a la actividad

Nicolas Pépé fue intervenido quirúrgicamente en octubre, lo que lo marginó de cinco compromisos oficiales durante ese mes, incluyendo duelos de LaLiga frente al Real Madrid, el Elche y el Valencia, además de actividad en competiciones europeas. En su momento, el club ya había indicado que se trataba de una cirugía ocular programada previamente.

El delantero regresó a las convocatorias y a la actividad competitiva a finales de octubre, frente al RCD Espanyol, y volvió a tener minutos este domingo 22 de noviembre en la visita del Villarreal al FC Barcelona en LaLiga. Con la aclaración pública, la directiva busca cerrar una versión que generó dudas sobre el historial médico del atacante durante la temporada 2026-27.