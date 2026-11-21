Durante la Tercera Entrada del partido entre Algodoneros y Venados, una serie de detonaciones ocasionaron que jugadores, aficionados y empleados se resguardaran en diversas áreas del recinto; tras la balacera, la Liga Mexicana del Pacífico confirmó la cancelación de la serie entre ambas novenas.

La noche del pasado viernes 20 de noviembre se suscitó un momento de terror en Guasave durante un enfrentamiento armado entre grupos delictivos y autoridades, por lo que el compromiso celebrado en el Kuroda Park frenó su actividad de manera inmediata.

El encuentro entre Algodoneros de Guasave y Venados de Mazatlán fue suspendido. Captura de pantalla

Horas después de lo sucedido, la Liga Mexicana del Pacífico confirmó mediante un comunicado que la serie entre Algodoneros de Guasave y Venados de Mazatlán queda cancelada, por lo que los compromisos pactados para el fin de semana, no se llevarán a cabo.

Así fue como la Liga Mexicana del Pacífico lo compartió en redes sociales:

“La decisión se tomó siguiendo las indicaciones de las autoridades municipales y para salvaguardar la integridad de todos los que hacen posible el beisbol: jugadores, aficionados, empleados, personal de los estadios y medios de comunicación”.

En busca de volver al diamante cuanto antes, la propia Liga compartió un emotivo fragmento en su comunicado, mismo en el que señala la importancia de salvaguardar la seguridad de cada uno de los involucrados que disfrutan día a día un partido del Rey de los Deportes:

“Para que el beisbol sea fiesta, primero hay que cuidar a las familias que llenan nuestros estadios. Hoy nos toca cuidarnos entre todos. Así volveremos pronto a encontrarnos en las gradas”.

BFG