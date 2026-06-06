La LMB vuelve a la tele abierta; el beisbol mexicano, por Imagen TV

La Liga Mexicana de Beisbol Banorte volverá a tener presencia en la televisión abierta nacional. Este domingo, Imagen TV iniciará la transmisión de encuentros del circuito con el duelo entre los Diablos Rojos del México y los Olmecas de Tabasco, dos de las novenas protagonistas de la Zona Sur.

Para Horacio de la Vega, presidente de la LMB, el acuerdo representa uno de los movimientos más importantes para el beisbol mexicano en los últimos años.

Para nosotros como Liga Mexicana de Beisbol Banorte es un tema relevante, es un hito importante tener estos juegos en televisión abierta a nivel nacional”, explicó en entrevista con Excélsior.

Foto: Eduardo Jiménez.

LMB busca llevar el beisbol a nuevas audiencia

El directivo destacó que el convenio no sólo contempla transmisiones por televisión, sino también una importante distribución de contenidos en plataformas digitales, con el objetivo de acercar el deporte a nuevas audiencias.

Hemos hecho un esfuerzo muy importante en la distribución de contenidos digitales con la intención de que sea mucho más sencillo, cómodo y práctico llevar el beisbol a más personas, ya sea en pantallas, teléfonos, tabletas o cualquier plataforma”, señaló.

De la Vega también agradeció el trabajo realizado por ambas partes para concretar la alianza y destacó la importancia de sumar la fuerza de todos los medios que integran Grupo Imagen.

“Estamos contentos, motivados y agradecidos. Esto también se complementa con Imagen Radio, Excélsior y los noticieros, lo que va a generar una alianza estratégica muy importante para seguir impulsando al beisbol”, comentó.

Foto: Eduardo Jiménez.

Acuerdo entre LMB e Imagen TV, por 3 años

El acuerdo entre la LMB e Imagen TV tendrá una duración de tres años, un periodo que la liga espera aprovechar para incrementar todavía más su alcance en todo el país.

La llegada de las transmisiones nacionales coincide además con una etapa de crecimiento para el circuito. Durante los últimos meses, la liga concretó acuerdos comerciales relevantes, incorporó nuevas herramientas tecnológicas como el ampáyer robot y fortaleció la experiencia de los aficionados en los estadios.

Hay que agradecer a los 20 dueños de los equipos, que siguen invirtiendo para traer mejores peloteros y ofrecer un mejor espectáculo. La experiencia en los estadios es fundamental, desde los accesos hasta la parte gastronómica, la seguridad y el ambiente familiar”, explicó el presidente de la LMB.

Foto: Eduardo Jiménez.

El beisbol atraviesa un momento sólido

Aunque 2026 está marcado por la celebración de la Copa del Mundo de futbol, De la Vega considera que el beisbol atraviesa un momento sólido y que incluso podría beneficiarse en los próximos años.

“Sabemos que el futbol es el deporte más masivo en México, pero hemos tenido grandes resultados y grandes alianzas. Estoy seguro de que después de la fiebre futbolera de 2026 vendrá un repunte muy importante para el beisbol en nuestro país”, afirmó.

La nueva etapa comenzará este domingo con el enfrentamiento entre los Diablos Rojos del México y los Olmecas de Tabasco, encuentro que marcará el regreso de la Liga Mexicana de Beisbol Banorte a la televisión abierta nacional y el inicio de una alianza que busca llevar el circuito a una audiencia más amplia durante los próximos años.

*mcam