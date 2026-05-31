Pato O'Ward consigue un nuevo cuarto lugar en IndyCar, ahora en Detroit

Pato O’Ward volvió a quedarse a las puertas del podio en la serie IndyCar, luego de finalizar en cuarto lugar en las calles de Detroit, donde se realizó la octava fecha de la temporada 2026.

Tras arrancar en séptimo sitio, el mexicano se mantuvo alejado del caos que se desarrolló en la jornada de este domingo en el circuito urbano, lo cual le ayudó a mantenerse en los seis primeros sitios en gran parte del recorrido.

A pesar de que varias banderas amarillas que aparecieron en las últimas 40 vueltas lo relegaron al puesto 11, porque varios pilotos avanzaron al frente porque ya habían hecho su última detención en pits, O’Ward fue avanzando, además de beneficiarse de incidentes entre Mick Schumacher y David Malukas, y entre Will Power y Scott McLaughlin, así como de una penalización que recibió Alexander Rossi.

Haciendo rebases sobre su coequipero Christian Lundgaard y Josef Newgarden, el regiomontano intentó quitarle el podio a Graham Rahal en los giros finales, aunque el rendimiento de los neumáticos suaves fue cayendo en la parte final, por lo que se conformó con la cuarta casilla.

Es el mejor resultado de O'Ward desde que IndyCar corre en el centro de Detroit, en 2023 Joe Skibinski/IndyCar

Es la tercera vez que O’Ward consigue este resultado en la temporada actual, lo cual lo consolida entre los cinco mejores en el puntaje general.

Como ha sido la narrativa en la campaña, todo salió a favor de Alex Palou, quien obtuvo la ‘pole position’ y, pese a caer al cuarto lugar en la primera parte del recorrido, capitalizó ante la batalla entre Power, McLaughlin y Lundgaard para superarlos con un ‘undercut’ y retomar la delantera tras la primera ronda de paradas en pits.

Además, se benefició de una bandera amarilla después de hacer su última detención para regresar al liderato. Durante los últimos 30 giros, mantuvo a distancia a Kyle Kirkwood para tomar la bandera a cuadros por cuarta vez en el año y ampliar su ventaja en el campeonato a 62 puntos sobre el estadunidense.

Kirkwood y el veterano Rahal completaron el podio, por delante de O’Ward y Lundgaard. El mexicano es quinto en la clasificación general, pero 107 unidades detrás del tetracampeón de la serie.

La IndyCar y Pato O'Ward no descansan, ya que el próximo domingo 7 de junio irá al óvalo de Gateway, en Madison, Illinois, para su novena ronda de la temporada.